CHP'li Süreyya Öneş Derici adeta kin kustu! Ramazan etkinliklerini hedef aldı, demediğini bırakmadı

Okullarda düzenlenen Ramazan etkinliklerinden rahatsız olan CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici'nin sözleri hayrete düşürdü. “Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir İslam devleti değildir. Laik demokratik bir hukuk devletidir. Size rağmen bu ülke asla bir İslam devleti olmayacaktır.” diyen Derici'nin sözlerine tepki yağdı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 15:02

’nın 81 ile gönderdiği yazıyla ramazan ayı boyunca “Maarifin Kalbinde Ramazan” etkinlikleri düzenleneceği duyurmasıyla tartışmalar alevlenmişti. Ramazan etkinliklerinden rahatsız olanlara Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici de eklendi. Konuyu TBMM kürsüsüne taşıyan CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici adeta kin kustu.

CHP'li Süreyya Öneş Derici adeta kin kustu! Ramazan etkinliklerini hedef aldı, demediğini bırakmadı

"LAİKLERE HESAP VERECEKSİNİZ"

Ramazan genelgesinin kanun dışı olduğunu söyleyen Derici, dindarların laiklere hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Derici şu ifadeleri kullandı:

"Sayın iktidar vekilleri çocuklarımıza selefi yeminleri okutamazsınız. Çocuklarımıza dini ya da siyasi yönlendirmelerde bulunamazsınız. ilkesini savunan insanlar, sizin rahatsız olmak bir yana hesap vermeniz gereken büyük bir kitledir.

"TÜRKİYE İSLAM DEVLETİ OLMAYACAK"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir İslam devleti değildir. Laik demokratik bir hukuk devletidir. Siyasi menfaatleriniz için kullandığınız yargıya rağmen, yapılaşmalarına bizzat izin verdiğiniz cemaatlere rağmen, size rağmen bu ülke asla bir İslam devleti olmayacaktır.

