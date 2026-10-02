Çöpe atan da oydu, çeken de: Bayrak provokasyonu tutuklamayla bitti

Çerkezköy’de çöpe atılan Türk bayraklarına ait görüntülerin sosyal medya ve yerel basında yer alması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde, Türk bayraklarını çöpe attıktan sonra videoya çekip "Vatan hainleri bayrak atmışlar" notuyla sosyal medyada paylaşan şahsın, bayrakları çöpe atan kişi olduğu anlaşıldı.

KENDİ KAZDIĞI KUYUYA DÜŞTÜ: TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" ve "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Y.T.'nin ayrıca kasten yaralama ve narkotik madde kullanma suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.