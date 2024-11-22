Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka silahlı saldırıya uğradı! Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu
Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Aka'ya kurşun yağdıran şahsın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda; Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka, sokakta yürüdüğü esnada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Çevredeki vatandaşların aktardığına göre Ersin Aka'ya 20 el ateş açıldığı öne sürüldü. Kurşunların hedefi olan Aka, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI
Hastaneye sevk edilen Ersin Aka, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aka'ya silahlı saldırıyı düzenleyen şahsın kayıplara karıştığı bildirildi.
GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA ARAMA BAŞLATILDI
Olay yerinden hızla kaçan şahsın yakalanması için güvenlik güçleri, geniş çaplı arama çalışma başlattı. Saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için ekiplerin, çalışmaları sürüyor.