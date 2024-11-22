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Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka silahlı saldırıya uğradı! Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
22 Kasım 2024 16:20 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 16:36

Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Aka'ya kurşun yağdıran şahsın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu​ ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda; Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka, sokakta yürüdüğü esnada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çevredeki vatandaşların aktardığına göre Ersin Aka'ya 20 el ateş açıldığı öne sürüldü. Kurşunların hedefi olan Aka, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka silahlı saldırıya uğradı! Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutmuş - 1. Resim

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye sevk edilen Ersin Aka, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aka'ya silahlı saldırıyı düzenleyen şahsın kayıplara karıştığı bildirildi.

Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka silahlı saldırıya uğradı! Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutmuş - 2. Resim

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA ARAMA BAŞLATILDI

Olay yerinden hızla kaçan şahsın yakalanması için güvenlik güçleri, geniş çaplı arama çalışma başlattı. Saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için ekiplerin, çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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