Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir lideri Abdülmecid Tebbun'u Beştepe'de karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Tebbun'un makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebbun'u külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Tebbun'un tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülke milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Tebbun, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun, merdivenlerde Türkiye ve Cezayir bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.

İki lider görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Strateji Konseyi Toplantısı'na katılacak, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Tebbun onuruna resmi akşam yemeği verecek, nişan tevcih töreni yapılacak.