Benim Sayfam
Gündem
Avatar
Editor
 Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak. Erdoğan'ın yerine , Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidiyor
Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti ertelenen Cumhurbaşkanı , Federal Demokratik Cumhuriyeti'ne gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidiyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ETİYOPYA'YA GİDİYOR

Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Şubat tarihinde Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak. Erdoğan'ın yurda dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı'na, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

ETİKETLER
#recep tayyip erdoğan
#Cevdet Yılmaz
#Etiyopya
#Cumhurbaşkanı Seçimi
#Resmî Gazete
#Gündem
