Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Emiri'ni karşıladı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
07 May 2024 13:01 - Güncelleme : 07 May 2024 13:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah'ı Esenboğa Havalimanı'nda resmi törenle karşıladı.
16 Aralık 2023'te göreve başlayan Kuveyt Emiri Sabah, Arap dünyası haricinde ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye'ye yapıyor.
Diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünde düzenlenecek ziyaret, 7 yıl aradan sonra Kuveyt’ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıyor.
İKİ LİDER HEYETLER ARASI GÖRÜŞMEYE GEÇECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Es Sabah'ı, Esenboğa Havalimanı'nda törenle karşıladı.
Kuveyt emiri Es Sabah için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlenecek.
İki lider buradaki töreninin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeye geçecek.
Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan, Kuveyt Emiri Es Sabah onuruna resmi akşam yemeği verecek.
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Kaynak: Tgrthaber.com