TGRT Haber
29°
Editor
 Merve Yaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Gazze çağrısı! 'Kaybedecek vakit yok'

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı devam ediyor. Filistin halkının hakkını en çok savunan dünya liderlerinin başında gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire için bir makale kaleme aldı. Uluslararası topluma çağrıda bulunan Erdoğan, "Gazze'nin kaybedecek vakti yok. Uluslararası toplum, küresel vicdanın sesine kulak vermeli ve harekete geçmelidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Gazze çağrısı! 'Kaybedecek vakit yok'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.08.2025
16:23
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
16:23

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 'ye bomba yağdıran , 61 binden fazla masumun ölmesine neden oldu. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma ses çıkaran en güçlü ülkelerden olan , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'ın liderliğinde de yardımlarını eksik etmiyor. Her platformda Gazze'de yaşananları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez El Cezire'de bir makale kaleme aldı.

Gazze'de yaşananları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in sistematik bir yok etme politikası uyguladığından bahsetti;

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Gazze çağrısı! 'Kaybedecek vakit yok'

"İSRAİL ŞEHİRLERİ YAŞANMAZ HALE GETİRDİ"

"Gazze Şeridi’nde yaşanan trajedi, yalnızca dar coğrafyaya sıkışmış bir çatışma olarak değil insanlığın ortak vicdanını yaralayan ve her geçen gün derinleşen bir insani felaket olarak görülmelidir. İsrail’in aylardır sürdürdüğü bombardımanlar; kadınları, çocukları ve yaşlıları hedef alarak şehirleri yaşanmaz hâle getirmiştir. Evler, hastaneler, okullar ve ibadethaneler yıkılmış; gıda, su, sağlık ve elektrik gibi temel hizmetler çökmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Gazze çağrısı! 'Kaybedecek vakit yok'

Açlık, susuzluk ve salgın hastalık riski, Gazze’yi topyekûn bir insani çöküşe sürüklemektedir. Bugüne kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 61 bini aşkın Filistinli, İsrail saldırılarında öldürülmüştür. Bu tablo yalnızca savaşın değil sistematik bir yok etme politikasının da açık göstergesidir. 

Söz konusu vahim manzara karşısında dünyanın sessizliği ya da cılız tepkileri, yalnızca acıyı derinleştirmekte ve zulmün devamına zemin hazırlamaktadır. Batı dünyasının başka krizlerde hızla harekete geçerken Gazze konusunda sergilediği ikircikli tavır, ilke ve kurallara dayalı olduğu iddia edilen uluslararası düzenin inandırıcılığını zedelemektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Gazze çağrısı! 'Kaybedecek vakit yok'

"GAZZELİ YARALILAR TÜRKİYE'DE TEDAVİ EDİLİYOR"

Ukrayna krizine gösterilen hızlı ve kapsamlı hassasiyet, şurası bir gerçek ki Gazze’deki vahşette de sergilenseydi, bugün bambaşka bir manzarayla karşı karşıya olabilirdik.

İsrail’in herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan hareket etmesi, uluslararası hukukun ve insan hakları normlarının erozyona uğramasına yol açmaktadır.

Gazze’de yaşanan kriz, uluslararası toplumun temel insani değerleri savunup savunamayacağını gösterecek bir turnusol kâğıdı olarak karşımızda durmaktadır.

Türkiye, başından beri Gazze’deki mezalimin ve ağırlaşan insani felaketin sona erdirilmesi için ısrarlı, tutarlı, kararlı bir duruş sergilemiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Gazze çağrısı! 'Kaybedecek vakit yok'

AFAD, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarımız sahada aktif olarak çalışmakta; tüm engellemelere rağmen, bölgedeki kardeş ülkelerin de desteğiyle gıda, ilaç ve tıbbi malzemeler bölgeye ulaştırılmaktadır. Gazzeli yaralılar tahliye edilerek Türkiye’de tedavi edilmektedir.

"İSRAİL'İN POLİTİKALARINI SOYKIRIM OLARAK TANIMLADIM"

Yardımlar sadece acil ihtiyaçları karşılamakla kalmamakta, aynı zamanda Gazze halkının yalnız olmadığını da tüm dünyaya duyurmaktadır. Diplomatik alanda ise Birleşmiş Milletler ve İslam İş Birliği Teşkilatı nezdinde çağrılarımız sürmekte; Filistinli gruplar arasında arabuluculuk çabalarımız devam etmektedir.

25 Haziran’da Lahey’de gerçekleştirilen NATO Zirvesi’nde, kırılgan ateşkesin kalıcı barışa dönüştürülmesi gerektiğini vurguladım ve “Gazze’nin kaybedecek zamanı yok” uyarısında bulundum.

İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarını ve toplu cezalandırma politikalarını açıkça olarak tanımladım.

Katar başta olmak üzere bölge ülkeleriyle insani erişim, ateşkes müzakereleri ve yeniden imar konularında yakın iş birliği içindeyiz.

"DERHAL ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"

Katar’ın hem insani yardımların sağlanması hem de katliamın durdurulmasına yönelik diplomatik girişimlerdeki öncü rolünü takdir ediyoruz. Gazze’deki şiddet, yalnızca halkını değil bölgenin tamamının istikrarını tehdit etmektedir. İsrail ile İran arasındaki gerilim, geniş çaplı bir çatışma riskini artırmaktadır. Bu durum, Doğu Akdeniz’den Basra Körfezi’ne kadar tüm coğrafyada güvenlik dengelerini bozma potansiyeline sahiptir. Krizin derinleşmesi; yeni göç dalgaları, radikalleşme ve enerji güvenliği üzerinde ciddi tehditler oluşturmaktadır. Gazze meselesi insani bir krizden öte aynı zamanda küresel güvenlik ve barış için de stratejik bir konudur.

Çözüm yolları esasında açıktır. Öncelikle derhal ateşkes ilan edilmeli, tüm saldırılar koşulsuz olarak durdurulmalıdır. Gıda, su ve tıbbi yardımın engelsiz ulaştırılacağı insani koridorlar açılmalı; sivillerin korunması için uluslararası mekanizmalar kurulmalıdır.

Türkiye bu sürecin tanzim edici aktörü olmaya hazırdır. Savaş suçları ve insan hakları ihlalleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı nezdinde soruşturulmalı; failler hukuk önünde hesap vermelidir. İsrail tarafından kıskaca alınan UNRWA başta olmak üzere yardım kuruluşlarına sürdürülebilir kaynaklar sağlanmalıdır."

TGRT Haber
