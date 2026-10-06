Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul’un kurtuluş yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü vesilesiyle resmî bir mesaj yayımladı.

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Mesajında Millî Mücadele'nin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz İstanbul’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Millî Mücadele’mizi zafere ulaştıran tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum. Bu gurur günü vesilesiyle İstanbullu kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

https://x.com/RTErdogan/status/2107395446134235427?s=20