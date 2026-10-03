DEM Parti İmralı Heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
DEM Parti İmralı Heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Görüşmede, çerçeve yasa sonrasında yeni yasama döneminde yapılacak yasal düzenlemeler ve oluşturulacak izleme kuruluna ilişkin istişarelerde bulunuldu. Heyet, Kurtulmuş'a görüş ve önerilerini sundu.
DEM Parti'den yapılan bilgilendirmede, "DEM Parti İmralı Heyeti, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Görüşmede, çerçeve yasa sonrasında yeni yasama döneminde yapılacak yasal düzenlemeler ve oluşturulacak izleme kuruluna ilişkin istişarelerde bulunuldu. Heyetimiz görüş ve önerilerini sundu" ifadelerine yer verildi.
DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bugün yapılan görüşmede heyet, Takip ve Değerlendirme Kurulunun gerçekleştirdiği iki toplantı ve kurulan dört alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldı, görüş ve önerilerini iletti.