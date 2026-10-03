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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 16:49

DEM Parti İmralı Heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü

DEM Parti İmralı Heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşmede, çerçeve yasanın ardından yeni yasama döneminde gündeme gelmesi beklenen yasal düzenlemeler ile oluşturulması planlanan izleme kuruluna ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

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Editor
 Özge Sönmez
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DEM Parti İmralı Heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 16:49

DEM Parti İmralı Heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Görüşmede, çerçeve yasa sonrasında yeni yasama döneminde yapılacak yasal düzenlemeler ve oluşturulacak izleme kuruluna ilişkin istişarelerde bulunuldu. Heyet, Kurtulmuş'a görüş ve önerilerini sundu. 

HABERİN ÖZETİ

DEM Parti İmralı Heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
DEM Parti İmralı Heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelerek yeni yasama dönemindeki yasal düzenlemeler ve izleme kurulu hakkında istişarelerde bulundu.
Görüşmede, çerçeve yasa sonrasında yapılacak yasal düzenlemeler ele alındı.
Oluşturulacak izleme kuruluna ilişkin istişarelerde bulunuldu.
Heyet, TBMM Başkanı'na görüş ve önerilerini sundu.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

DEM Parti'den yapılan bilgilendirmede, "DEM Parti İmralı Heyeti, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Görüşmede, çerçeve yasa sonrasında yeni yasama döneminde yapılacak yasal düzenlemeler ve oluşturulacak izleme kuruluna ilişkin istişarelerde bulunuldu. Heyetimiz görüş ve önerilerini sundu" ifadelerine yer verildi.

PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLAR 

DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bugün yapılan görüşmede heyet, Takip ve Değerlendirme Kurulunun gerçekleştirdiği iki toplantı ve kurulan dört alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldı, görüş ve önerilerini iletti.

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