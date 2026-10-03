DEM Parti İmralı Heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Görüşmede, çerçeve yasa sonrasında yeni yasama döneminde yapılacak yasal düzenlemeler ve oluşturulacak izleme kuruluna ilişkin istişarelerde bulunuldu. Heyet, Kurtulmuş'a görüş ve önerilerini sundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ DEM Parti İmralı Heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü DEM Parti İmralı Heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelerek yeni yasama dönemindeki yasal düzenlemeler ve izleme kurulu hakkında istişarelerde bulundu. Görüşmede, çerçeve yasa sonrasında yapılacak yasal düzenlemeler ele alındı. Oluşturulacak izleme kuruluna ilişkin istişarelerde bulunuldu. Heyet, TBMM Başkanı'na görüş ve önerilerini sundu.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

DEM Parti'den yapılan bilgilendirmede, "DEM Parti İmralı Heyeti, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Görüşmede, çerçeve yasa sonrasında yeni yasama döneminde yapılacak yasal düzenlemeler ve oluşturulacak izleme kuruluna ilişkin istişarelerde bulunuldu. Heyetimiz görüş ve önerilerini sundu" ifadelerine yer verildi.

PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLAR

DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bugün yapılan görüşmede heyet, Takip ve Değerlendirme Kurulunun gerçekleştirdiği iki toplantı ve kurulan dört alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldı, görüş ve önerilerini iletti.