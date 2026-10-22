Dengesini kaybetti, elinde tuttuğu bıçağın üzerine düştü

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İstanbul
Adıyaman'da yolcu otobüsünde yolculuk yapan 72 yaşındaki Ş.B., koltuktan kalktığı sırada dengesini kaybederek elinde poşete sarılı olan bıçağın üzerine düştü.
Kalçasına saplanan bıçak sonucu yaralanan Ş.B., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.