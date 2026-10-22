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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 17:23

Dengesini kaybetti, elinde tuttuğu bıçağın üzerine düştü

Adıyaman'da, bir kişi otobüste yolculuk yaptığı sırada dengesini kaybedince elindeki bıçağın üzerine oturdu. Yaralanan adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 17:23

'da yolcu otobüsünde yolculuk yapan 72 yaşındaki Ş.B., koltuktan kalktığı sırada dengesini kaybederek elinde poşete sarılı olan bıçağın üzerine düştü. 

HABERİN ÖZETİ

Dengesini kaybetti, elinde tuttuğu bıçağın üzerine düştü

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Adıyaman'da bir yolcu otobüsünde 72 yaşındaki bir kişi, dengesini kaybederek elindeki poşete sarılı bıçağın üzerine oturdu ve yaralandı.
72 yaşındaki Ş.B. koltuktan kalkarken dengesini kaybetti.
Dengesini kaybeden Ş.B., elinde poşete sarılı olan bıçağın üzerine oturdu.
Ş.B. kalçasına saplanan bıçak sonucu yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Dengesini kaybetti, elinde tuttuğu bıçağın üzerine düştü

YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Kalçasına saplanan bıçak sonucu yaralanan Ş.B., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Adıyaman
#Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
#S.b.
#Gündem
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