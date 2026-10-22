Dengesini kaybetti, elinde tuttuğu bıçağın üzerine düştü

Adıyaman'da bir yolcu otobüsünde 72 yaşındaki bir kişi, dengesini kaybederek elindeki poşete sarılı bıçağın üzerine oturdu ve yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.