Denizli için tehlike çanları çalıyor! 12 günlük su kaldı

27 Eylül 2024 11:42 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 11:44

Son yılların en kurak dönemini geçiren Denizli için tehlike çanları çalmaya başladı. Şehrin su rezervlerinde ciddi oranda düşüş olduğunu belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Akbaş Barajı'nda 12 günlük su kaldığını açıkladı.

Denizli​ son yılların en kurak dönemini geçiriyor. Kuraklıkla birlikte barajlardaki su oranlarında ciddi düşüşler yaşanıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, abonelerine mesaj göndererek barajlardaki su seviyesinin kritik seviyenin altına düştüğünü belirterek içme suyunda kesinti yaşanacağını duyurdu. Ayrıca içme suyunun tarımsal faaliyetler ile bağ bahçe ve çim sulamasında, araç ve balkon yıkama ile havuz doldurma amaçlı kullanılmaması konusunda da vatandaşları uyardı.

12 GÜNLÜK SU KALDI

Küresel iklim değişikliği ve kuraklık​ gibi etkenler, su kaynaklarını tehdit ederken, Denizli Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufunu teşvik etmek amacıyla çeşitli kampanyalar başlattı. Şu an çok zor durumda olduklarını belirten Çavuşoğlu Akbaş Barajı'nda 12 günlük su kaldığını ve tasarruf yapılması gerektiğinin altını çizdi. Çavuşoğlu açıklamalarına şu şekilde devam etti;

"Şu an itibariyle çok zor bir durumdayız. Büyük barajımız olan Akbaş Barajı'nda 10 - 12 günlük su kalmış durumda. Yağmurlar uzun süreli sağanak değil yavaş yavaş yağar ise çevremizi koruyabiliriz ama bu bugünlük değil uzun vadeli bir sorun. Doğadaki iklim krizini yaşamamak için suya sahip çıkmamız gerekiyor. Bu yüzden bütün şehri tasarruflu olmaya çağırıyoruz. Biz de bununla ilgili kendi eylem planlarımızı hazırladık. Bazı noktalarda ve özellikle park ve bahçeler gibi yoğun su kullanılan ya da su kullanımın zorunlu olduğu yerlerde bitki örtüsünü yavaş yavaş değiştireceğiz. Artık daha az su ile daha güzel olan bitkilere doğruda bir dönüşümü hazırlıyoruz"

BELEDİYE BAŞKANINDAN TASARRUF ÇAĞRISI

Başkan Çavuşoğlu, Denizli'de yaşayan vatandaşlara çağrıda bulunarak "Gelin temiz bir çevre, temiz bir doğa ve uzun bir süre bize yetebilmesi için de tasarruflu su kullanalım. Hep beraber temiz bir çevre, kullanabilecek bir suyun uzun yıllara yayılabilmesi için de suyumuzu tasarruflu kullanmalıyız" ifadelerini kullandı.