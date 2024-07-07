Dev ekranlar kuruldu, milyonlar ekran başında ter döktü

07 Temmuz 2024 05:33 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 05:49

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Cumhurbaşkanı Erdoğan millileri tebrik etti: Gelecekte bu işi götüreceğiz

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile olan karşılaşması, yurdun dört bir yanına kurulan dev ekranlardan izlendi.

Sandalyesini alan vatandaşlar meydanlara akın etti. Milli takıma tezahüratlar eşliğinde maçı izleyen vatandaşlar ilk gol sevinciyle meydanları adeta bayram yerine çevirdi.

Son düdüğe kadar umutlarını kaybetmeyen vatandaşlar, maçın kaybedilmesinin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Büyüğü, küçüğü gözyaşlarını tutamadı.