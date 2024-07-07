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Dev ekranlar kuruldu, milyonlar ekran başında ter döktü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı, Tgrt Haber
07 Temmuz 2024 05:33 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 05:49
Dev ekranlar kuruldu, milyonlar ekran başında ter döktü

Millilerin EURO 2024'te Hollanda ile oynadığı ve 2-1'lik skor sonrası turnuvaya veda ettiği maçı milyonlar ekran başından takip etti. Türkiye'nin dört bir yanına kurulan dev ekranlarda milli maç heyecanı yaşandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile olan karşılaşması, yurdun dört bir yanına kurulan dev ekranlardan izlendi.

Dev ekranlar kuruldu, milyonlar ekran başında ter döktü - 1. Resim

Sandalyesini alan vatandaşlar meydanlara akın etti. Milli takıma tezahüratlar eşliğinde maçı izleyen vatandaşlar ilk gol sevinciyle meydanları adeta bayram yerine çevirdi. 

Dev ekranlar kuruldu, milyonlar ekran başında ter döktü - 2. Resim

Son düdüğe kadar umutlarını kaybetmeyen vatandaşlar, maçın kaybedilmesinin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Dev ekranlar kuruldu, milyonlar ekran başında ter döktü - 3. Resim

Büyüğü, küçüğü gözyaşlarını tutamadı.

Dev ekranlar kuruldu, milyonlar ekran başında ter döktü - 4. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı, Tgrt Haber
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