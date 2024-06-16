Dini değerlere hakaret eden Diamond Tema hakkında soruşturma başlatıldı

16 Haziran 2024 18:21 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 18:37

Katıldığı Youtube programında Hazreti Muhammed'e hakaret eden Diamond Tema isimli kişi hakkında dini değerleri aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı. Diamond Tema aynı isimle Youtube üzerinden yaptığı dini değerleri aşağılayan programlarla tanınıyor.

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci gelişmeyi sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

"Yer6 adlı programda Peygamber Efendimize hakaret eden Diamond Tema isimli şahıs hakkında TCK 216/ 2. ve 3. fıkralarda düzenlenen halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldı. Program hakkında erişim engeli de talep edildi."