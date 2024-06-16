Et yiyen bakteri Japonya'da hızla yayılıyor! 48 saat içinde öldürüyor

16 Haziran 2024 16:43 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 17:04

Kurban eti ile kavurma yapılırken, tuz ve baharatların ocaktan alınmadan önce eklenmesi gerekiyor

Kurban eti ile kavurma yapılırken, tuz ve baharatların ocaktan alınmadan önce eklenmesi gerekiyor

Dünya Sağlık Örgütü, 2022 yılında et yiyen bakteri hakkında alarm vermişti. Bakteri şimdilerde Japonya'da hızla yayılıyor. 48 saat içinde öldüren et yiyen bakteri A Grubu Streptokok türüne dahildir.

ET YİYEN BAKTERİ JAPONYA'DA HIZLA YAYILIYOR!

Japonya'da, A Grubu Streptokok (Strep A) bakterisinin yol açtığı streptokok toksik şok sendromu (STSS) vakalarındaki artış endişeye neden oldu. Nedeni ise; ülkede birçok et ve deniz türü çiğ olarak tüketiliyor. Geçen yılın toplamında 941 olan vaka sayısı, bu yıl 2 Haziran'da 977'yi buldu.

Et yiyen bakterinin ilk belirtileri arasında; ateş, titreme, kas ağrıları ve mide bulantısı yer alıyor. Hastalığın ilerlemesiyle düşük tansiyon, kalp atışının hızlanması ve birden fazla organın işlevinde bozulma gibi daha ciddi sorunlar ortaya çıkarma ihtimali oldukça yüksek. Hastalığın tedavisinde damar yoluyla antibiyotik uygulanarak çözülmeye çalışılsa da 48 saat içinde öldürme riski daha yüksektir.

VÜCUDU ÇÜRÜTÜYOR!

Tokyo Kadın Tıp Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Ken Kikuchi, "Ölümlerin çoğu 48 saat içinde gerçekleşiyor" diyor.

Kikuchi yüzde 30 ölüm oranına sahip hastalığın vaka sayısının Japonya'da bu yıl 2 bin 500'ü aşabileceğini öngörüyor.

Uzmanlar hastalığa yakalanmamak için derideki yara ve enfeksiyonların iyi takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, açık yarası olanların daha yüksek risk taşıdığını belirtiyor.

Kikuchi; halkın el hijyenine önem vermesi gerektiğini vurguladı. Bakterinin bağırsaklarda taşınabileceğini ve bunun da dışkı yoluyla ellere bulaşabileceğinin altını çizdi.