Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarının gerilimi tırmandırdığı vurgulanarak, uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulunuldu.

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HABERİN ÖZETİ Türkiye'den İsrail'in Suriye'deki toprak ihlallerine sert tepki Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuneytra vilayetinde yürüttüğü çalışmaları kınayarak uluslararası toplumu İsrail'in Suriye topraklarından çekilmesi için harekete geçmeye çağırdı. İsrail'in, Suriye'nin Kuneytra vilayetinde sözde “Sufa 53 hattı” üzerindeki çalışmalarını yeniden başlattığı belirtildi. Bu faaliyetlerin 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı aşındırdığı ve Suriye'de yeni oldubittiler yaratmaya yönelik olduğu ifade edildi. İsrail'in bölgede gerilimi tırmandıran yayılmacı politikalarına son vermesi ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi talep edildi. Türkiye'nin, Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği ve bölge ülkeleriyle birlikte gerekli adımları atmaya devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu hattaki çalışmalarının 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı aşındırdığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi;

İsrail’in, Suriye’nin Kuneytra vilayetinde sözde “Sufa 53 hattı” üzerindeki çalışmalarını yeniden başlatarak 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı aşındırmasını ve Suriye’de yeni oldubittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz.

İsrail’in bölgede gerilimi tırmandıran yayılmacı politikalarına son vermesi ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası toplumu gecikmeksizin etkili ve kararlı adımlar atmaya davet ediyoruz. Türkiye, Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini kararlılıkla sürdürecek; bölge ülkeleriyle birlikte bu doğrultuda gerekli adımları atmaya devam edecektir.