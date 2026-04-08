Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Lübnan'a saldırılarına kınama! Lübnan'ın egemenliğine destek açıklaması

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaşta ateşkes dönemine girilirken İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını artırmasına Dışişleri Bakanlığından tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğunlaşan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırılarını en güçlü biçimde kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Lübnan'a saldırılarına kınama! Lübnan'ın egemenliğine destek açıklaması
-ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşta 2 haftalık dönemine girildi. 'da gerilimli günlere sebep olan savaşta ateşkes başlarken İsrail'in 'a saldırıları ise sürüyor.

Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Lübnan'a saldırılarına kınama! Lübnan'ın egemenliğine destek açıklaması

Orta Doğu'da İsrail-ABD ile İran arasında başlayan savaşta 2 haftalık ateşkes dönemine girilirken, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı 254'e, yaralı sayısı ise bin 165'e yükseldi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını kınayarak Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik uluslararası adımları hedef aldığını belirtti.
Uluslararası toplumun, İsrail'in Lübnan'ı işgalini sonlandırması ve sivillerin korunması için harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Son olarak Lübnan Sivil Savunması, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut yanı sıra çeşitli bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği yoğun hava saldırısında can kaybının 254'e, yaralı sayısının ise bin 165'e yükseldiğini açıklamıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KINAMA AÇIKLAMASI

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığından da açıklama geldi.

tarafından yapılan açıklamada, "İsrail’in Lübnan’a yönelik yoğunlaşan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırılarını en güçlü biçimde kınıyoruz. Söz konusu saldırılar Lübnan'daki insani durumu daha da ağırlaştırmaktadır. Bölgede henüz sağlanan ateşkese rağmen, Netanyahu hükümeti barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik uluslararası adımları hedef almayı sürdürmektedir. Lübnan’ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazasına güçlü desteğimizi yineliyoruz. İsrail'in Lübnan'ı işgalinin sonlandırılması ve sivillerin korunması amacıyla uluslararası toplumun bir an evvel harekete geçmesi gerekmektedir" denildi.

