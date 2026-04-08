Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Lübnan'a saldırılarına kınama! Lübnan'ın egemenliğine destek açıklaması

İsrail-ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşta 2 haftalık ateşkes dönemine girildi. Orta Doğu'da gerilimli günlere sebep olan savaşta ateşkes başlarken İsrail'in Lübnan'a saldırıları ise sürüyor.
Son olarak Lübnan Sivil Savunması, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut yanı sıra çeşitli bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği yoğun hava saldırısında can kaybının 254'e, yaralı sayısının ise bin 165'e yükseldiğini açıklamıştı.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığından da açıklama geldi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail’in Lübnan’a yönelik yoğunlaşan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırılarını en güçlü biçimde kınıyoruz. Söz konusu saldırılar Lübnan'daki insani durumu daha da ağırlaştırmaktadır. Bölgede henüz sağlanan ateşkese rağmen, Netanyahu hükümeti barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik uluslararası adımları hedef almayı sürdürmektedir. Lübnan’ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazasına güçlü desteğimizi yineliyoruz. İsrail'in Lübnan'ı işgalinin sonlandırılması ve sivillerin korunması amacıyla uluslararası toplumun bir an evvel harekete geçmesi gerekmektedir" denildi.