Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Ham petrol taşıyan 'ALTURA' isimli, Sierra Leone bayraklı ve Türk işletenli tankere yönelik Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dışişleri Bakanlığından Karadeniz'deki Türk gemisine saldırıya tepki Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Karadeniz'de Türk işletenli bir tankere yönelik saldırıyı büyük endişeyle karşıladıklarını belirtti. Ham petrol taşıyan 'ALTURA' isimli, Sierra Leone bayraklı ve Türk işletenli tankere Karadeniz'de saldırı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, saldırıyı büyük endişeyle karşıladıklarını ifade etti. Saldırıya ilişkin gerekli inceleme ve teknik müdahalelerin yapıldığı bildirildi. Gemi mürettebatından 27 kişilik Türk vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. Saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Türkiye, bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin korunması amacıyla uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

Keçeli, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Karadeniz'de Türk işletenli bir ticari gemiye yapılan saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Sözcü Keçeli, paylaşımında, "Ham petrol taşıyan 'ALTURA' isimli, Sierra Leone bayraklı ve Türk işletenli tankere yönelik Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz." ifadesine yer verdi.

İlgili kurumların saldırıya ilişkin gerekli inceleme ve teknik müdahaleleri yaptığını belirten Keçeli, gemide bulunan 27 kişilik Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

"ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI"

Keçeli, Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde meydana gelen ve uluslararası hukuka aykırı olan bu ve benzeri saldırıların bölgede can, mal, seyir ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturduğunu vurgulayarak, savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesini teminen ilgili taraflarla temasları sürdürdüklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin korunması amacıyla uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.