DMM, suça karışan kişiler hakkında hukuki süreçlerin uygulanmadığı iddiasını yalanladı!

Sosyal medya üzerinden yayılan ve kamuoyunda "suçluların cezasız kaldığı" algısını oluşturmaya yönelik paylaşımlara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden cevap gecikmedi.

DMM bazı illerde gerçekleşen asayiş olaylarına dair ortaya atılan "hukuki süreç işletilmiyor" iddialarının tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

DMM'DEN İDDİALARA YALANLAMA

"Samsun, Çanakkale ve bazı illerimizde suça karışan ve gözaltına alınan kişiler hakkında gerekli hukuki süreçlerin uygulanmadığına dair bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddialar asılsızdır.

İlgili tüm kurumlar her konuya hassasiyetle yaklaşmakta, yasal yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli süreci yürütmektedir. Bahsi geçen olaylardaki ana şüphelilerin tutukluluk halleri devam etmekte; adli işlemler sürdürülmektedir.

Bu tür dezenformasyonları yapanlar ve yayanlar hakkında da gerekli adli süreçler başlatılmıştır.

Kamu kurumlarını zan altında bırakmayı, vatandaş-devlet güvenini ve birlikteliğini sarsmayı, kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen dezenformasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

