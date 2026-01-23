Menü Kapat
DMM, suça karışan kişiler hakkında hukuki süreçlerin uygulanmadığı iddiasını yalanladı!

Samsun ve Çanakkale başta olmak üzere çeşitli illerde suça karışan şahısların serbest bırakıldığı yönündeki iddialar, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

DMM, suça karışan kişiler hakkında hukuki süreçlerin uygulanmadığı iddiasını yalanladı!
Haber Merkezi
23.01.2026
23.01.2026
Sosyal medya üzerinden yayılan ve kamuoyunda "suçluların cezasız kaldığı" algısını oluşturmaya yönelik paylaşımlara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden cevap gecikmedi.

DMM, suça karışan kişiler hakkında hukuki süreçlerin uygulanmadığı iddiasını yalanladı!

DMM bazı illerde gerçekleşen asayiş olaylarına dair ortaya atılan "hukuki süreç işletilmiyor" iddialarının tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

DMM, suça karışan kişiler hakkında hukuki süreçlerin uygulanmadığı iddiasını yalanladı!

DMM'DEN İDDİALARA YALANLAMA

"Samsun, Çanakkale ve bazı illerimizde suça karışan ve gözaltına alınan kişiler hakkında gerekli hukuki süreçlerin uygulanmadığına dair bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddialar asılsızdır.

İlgili tüm kurumlar her konuya hassasiyetle yaklaşmakta, yasal yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli süreci yürütmektedir. Bahsi geçen olaylardaki ana şüphelilerin tutukluluk halleri devam etmekte; adli işlemler sürdürülmektedir.

Bu tür dezenformasyonları yapanlar ve yayanlar hakkında da gerekli adli süreçler başlatılmıştır.

Kamu kurumlarını zan altında bırakmayı, vatandaş-devlet güvenini ve birlikteliğini sarsmayı, kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen dezenformasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2014692401147777296?s=20

