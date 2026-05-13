Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

DMM'den "Türkiye'nin Somali'deki iç siyasi süreçlere müdahil olduğu" iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin Somali’deki iç siyasi süreçlere müdahale ettiği yönündeki iddialara cevap verdi. Yapılan açıklamada iddialar kesin bir dille yalanlandı.

GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 12:09

DMM, sosyal medyada yayılan ve 'nin ’deki iç siyasi süreçlere müdahale ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, Türk askeri unsurlarının bölgedeki varlığının tamamen güvenlik ve kapasite artırımından ibaret olduğu dile getirildi.

DMM'den "Türkiye'nin Somali'deki iç siyasi süreçlere müdahil olduğu" iddiasına açıklama

Dışişleri Bakanlığı (DMM), Türkiye'nin Somali'deki iç siyasi süreçlere müdahale ettiği yönündeki sosyal medya iddialarını reddederek, Türk askeri varlığının tamamen güvenlik ve kapasite artırımına odaklandığını belirtti.
Türkiye Cumhuriyeti, Somali'nin güvenliği, istikrarı ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla Somali Federal Hükümeti ile meşru ve uluslararası hukuka uygun bir iş birliği yürütmektedir.
Somali'deki Türk askeri varlığı ve eğitim faaliyetleri, Somali Milli Ordusu'nun yeniden yapılandırılması, güvenlik kurumlarının modernizasyonu ve terörle mücadele kapasitesinin artırılması hedeflerine odaklanmıştır.
Türk askeri unsurlarının Somali'deki seçim süreçleri ve iç siyasi dinamiklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
Türkiye, Somali halkının iradesine ve ülkenin egemenliğine tam saygı göstermektedir.
"ÜLKENİN EGEMENLİĞİNE TAM SAYGI GÖSTERMEKTE"

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan, “Türkiye’nin Somali’deki iç siyasi süreçlere müdahil olduğu, askeri unsurlarını Somali muhalefetini baskı altına almak ve belirli bir siyasi aktöre destek vermek amacıyla kullandığı” yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Türkiye Cumhuriyeti, Somali’nin güvenliği, istikrarı ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla, Somali Federal Hükümeti ile uzun yıllardır meşru ve uluslararası hukuka uygun bir iş birliği yürütmektedir.

Somali’deki Türk askeri varlığı ve eğitim faaliyetleri; Somali Milli Ordusu’nun yeniden yapılandırılması, güvenlik kurumlarının modernizasyonu ve terörle mücadele kapasitesinin artırılması hedeflerine odaklanmıştır.

Türk askeri unsurlarının Somali’deki seçim süreçleri ve iç siyasi dinamiklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Türkiye, Somali’nin demokratik süreçlerinin barışçıl şekilde ilerlemesini desteklemekte; Somali halkının iradesine ve ülkenin egemenliğine tam saygı göstermektedir.

Türkiye ile dost ve kardeş Somali halkı arasındaki köklü ilişkileri zedelemeyi amaçlayan bu tür kara propaganda faaliyetlerine ve içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur.

