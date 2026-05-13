A.B.İ. dizisine sürpriz transfer: Bir dönemin Çaycı Hüseyin’iydi! Fragman heyecanlandırdı

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı “Çaycı Hüseyin” karakteriyle tanınan Alparslan Özmol, uzun aranın ardından yeniden ekran yolunu tuttu. Samimi tavırları ve unutulmaz performansıyla yıllarca izleyicinin beğenisini kazanan oyuncu, ATV’nin yeni sezon projelerinden A.B.İ. ile televizyon dünyasına dönüş yapıyor.

A.B.İ. DİZİSİNE SÜRPRİZ TRANSFER

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Gürbüz Alp karakteriyle ekranlarda görülen Alparslan Özmol, yaklaşık üç yıldır televizyon projelerinde yer almıyordu.

Ancak ATV’nin iddialı dizisi A.B.İ. için yayınlanan yeni bölüm fragmanı, izleyicilere büyük bir sürpriz yaşattı. Fragmanda mafyatik bir karakterle dikkat çeken Özmol’un, dizinin kadrosuna dahil olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun yeni rolü sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, hayranları da dönüş haberine yoğun ilgi gösterdi.

ÇAYCI HÜSEYİN’DEN BAMBAŞKA BİR KARAKTERE

Yıllarca “Çaycı Hüseyin” karakteriyle izleyiciyi güldüren Alparslan Özmol’un, bu kez sert ve karanlık bir rolle ekranlara dönmesi dikkat çekti. Fragmandaki kısa sahnesiyle bile merak uyandıran oyuncunun, dizinin ilerleyen bölümlerinde hikâyeye nasıl yön vereceği şimdiden konuşulmaya başlandı.

ALPARSLAN ÖZMOL KİMDİR?

Alparslan Özmol, Türk televizyon dünyasının sevilen karakterlerinden biri olan “Çaycı Hüseyin” rolüyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncudur.

Özellikle uzun yıllar yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki sempatik ve eğlenceli performansıyla hafızalara kazınan Özmol, doğal oyunculuğu ve kendine özgü tarzıyla dikkat çekmiştir. Başarılı oyuncu, yıllar boyunca bu karakterle Türk televizyon tarihinin unutulmaz isimleri arasına girmeyi başardı.

Kariyeri boyunca farklı projelerde de yer alan Alparslan Özmol; Kuruluş Osman dizisinde Gürbüz Alp karakterini oynadı. Ayrıca A.B.İ. dizisinin kadrosuna dahil olarak ekranlara geri döndü. Televizyon kariyerinde ağırlıklı olarak komedi projeleriyle öne çıkan oyuncu, son dönemde farklı karakterlerle izleyicinin karşısına çıkarak oyunculuk yelpazesini genişletmeye devam ediyor.