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Düzensiz göçmenler jet ski ile kaçmaya çalıştı! Bodrum açıklarında hareketli anlar

Editör: Emir Yücel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Temmuz 2024 14:32 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 14:33
Düzensiz göçmenler jet ski ile kaçmaya çalıştı! Bodrum açıklarında hareketli anlar

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına jet ski ile geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen ile birlikte toplam 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum açıklarında jet ski üzerinde düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti. Hareketli jet ski, ekipler tarafından durdurularak 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler jet ski ile kaçmaya çalıştı! Bodrum açıklarında hareketli anlar - 1. Resim

Ayrıca Bodrum açıklarında başka bir düzensiz göçmen olayı daha meydana geldi.

Düzensiz göçmenler jet ski ile kaçmaya çalıştı! Bodrum açıklarında hareketli anlar - 2. Resim

Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu.

Düzensiz göçmenler jet ski ile kaçmaya çalıştı! Bodrum açıklarında hareketli anlar - 3. Resim

İçerisindeki 19 düzensiz göçmen ile beraberindeki 20 çocuk yakalandı. Karaya çıkarılan toplam 42 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Düzensiz göçmenler jet ski ile kaçmaya çalıştı! Bodrum açıklarında hareketli anlar - 4. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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