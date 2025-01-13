Edirne ve Tekirdağ beyaza büründü! Kar bulutları İstanbul'a geliyor

13 Ocak 2025 17:33 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 17:35

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Marmara bölgesinin batısı beyaza büründü. Edirne ve Tekirdağ'ın yüksek kesimleri 2 gündür kar yağışının etkisi altında. Peki Edirne ve Tekirdağ'ı beyaza boyayan kar yağışı İstanbul'a gelecek mi? İşte detaylar...

Balkanlar'dan gelen soğuk​ ve yağışlı hava​, Marmara'nın batısında etkisini göstermeye başladı. Trakya bölgesinde İstanbul'a doğru gelen kar​ ve soğuk havanın Marmara Bölgesi genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI BEYAZA BÜRÜDÜ

Edirne'de dün öğle saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

YÜKSEK RAKIMLI YERLER BEMBEYAZ OLDU

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde de dün akşam başlayan kar yağışı halen devam ediyor. Kar yağışı, ilçenin yüksek bölgelerde etkisini daha yoğun bir şekilde hissettiriyor. Bölgede çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Trakya genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve kar yağışının ilerleyen saatlerde İstanbul’a ulaşması bekleniyor.

METEOROLOJİ UZMANLARI İSTANBUL İÇİN UYARDI

Meteoroloji uzmanları, İstanbul’da hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düşeceğini ve yüksek kesimlerde kar yağışının görülebileceğini ifade etti.

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi sitesinde yayımlanan 5 günlük hava durumu raporunda ise; Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının önümüzdeki 3-4 gün boyunca etkisi sürdüreceği bildirildi. Yağışların 17 Ocak Cuma günü Marmara bölgesini terk edeceği tahmin ediliyor.