Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Edirne'de çocuk evleri sitesine teslim edilen 14 çocuğun market izninin ardından kuruluşa dönmemesiyle ilgili açıklama yaptı.

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HABERİN ÖZETİ Edirne'de devlet korumasındaki çocuklar kayıp haberleriyle ilgili açıklama geldi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Edirne'deki çocuk evleri sitesinden market izni sonrası dönmeyen 14 çocukla ilgili açıklama yaptı. Edirne İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne teslim edilen 14 çocuk, 11 Ekim'de verilen market izninin ardından kuruluşa geri dönmedi. Durum kolluk kuvvetlerine bildirildi ve çocukları bulmak için çalışma başlatıldı. Çocuklardan biri kuruluşa dönerken, diğer 13 çocuğun bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bakanlık, sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yakından takip edildiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Edirne İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne teslim edilen 14 çocuğun, 11 Ekim'de verilen market izninin ardından kuruluşa geri dönmediği belirtildi.

Durumun derhal kolluk kuvvetlerine bildirildiği ve çocukların bulunması için çalışma başlatıldığı aktarılan açıklamada, çocuklardan birinin kuruluşa geri döndüğü, diğer 13 çocuğun bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

SÜREÇ BAKANLIK TARAFINDAN YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Haberde "devlet korumasındaki çocuklar” ifadesinin söz konusu çocukların statüsünü doğru yansıtmadığı belirtilen açıklamada, çocukların güvenliği ve üstün yararının öncelikli olduğu ve sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde Bakanlık tarafından yakından takip edildiği aktarıldı.