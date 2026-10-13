Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 14:47

Edirne'de devlet korumasındaki çocuklar kayıp haberleriyle ilgili açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Edirne'de devlet korumasındaki çocuklar kayıp' haberleriyle ilgili bir açıklama geldi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Edirne'de devlet korumasındaki çocuklar kayıp haberleriyle ilgili açıklama geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 14:47

, 'de çocuk evleri sitesine teslim edilen 14 çocuğun market izninin ardından kuruluşa dönmemesiyle ilgili açıklama yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Edirne'de devlet korumasındaki çocuklar kayıp haberleriyle ilgili açıklama geldi

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Edirne'deki çocuk evleri sitesinden market izni sonrası dönmeyen 14 çocukla ilgili açıklama yaptı.
Edirne İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne teslim edilen 14 çocuk, 11 Ekim'de verilen market izninin ardından kuruluşa geri dönmedi.
Durum kolluk kuvvetlerine bildirildi ve çocukları bulmak için çalışma başlatıldı.
Çocuklardan biri kuruluşa dönerken, diğer 13 çocuğun bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bakanlık, sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yakından takip edildiğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Edirne İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne teslim edilen 14 çocuğun, 11 Ekim'de verilen market izninin ardından kuruluşa geri dönmediği belirtildi. 

Durumun derhal kolluk kuvvetlerine bildirildiği ve çocukların bulunması için çalışma başlatıldığı aktarılan açıklamada, çocuklardan birinin kuruluşa geri döndüğü, diğer 13 çocuğun bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

SÜREÇ BAKANLIK TARAFINDAN YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Haberde "devlet korumasındaki çocuklar” ifadesinin söz konusu çocukların statüsünü doğru yansıtmadığı belirtilen açıklamada, çocukların güvenliği ve üstün yararının öncelikli olduğu ve sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde Bakanlık tarafından yakından takip edildiği aktarıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AKOM tarih verip uyardı: 13 ilçeye dikkat! Metrekareye 40-70 kg yağış düşecek
Bakan Göktaş'tan net mesaj: "Hayata geçirdiğimiz politikaları bir güvenceye dönüştüreceğiz"
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten anne babalara uyarı: "Hiçbir çocuk büyüklerin taşıdığı sorumlulukları sırtlamamalıdır"
ETİKETLER
#edirne
#aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
#Kolluk Kuvvetleri
#Çocuk Evleri Sitesi
#Edirne İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.