Edirne'de devlet korumasındaki çocuklar kayıp haberleriyle ilgili açıklama geldi

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İstanbul
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Edirne'de çocuk evleri sitesine teslim edilen 14 çocuğun market izninin ardından kuruluşa dönmemesiyle ilgili açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Edirne İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne teslim edilen 14 çocuğun, 11 Ekim'de verilen market izninin ardından kuruluşa geri dönmediği belirtildi.
Durumun derhal kolluk kuvvetlerine bildirildiği ve çocukların bulunması için çalışma başlatıldığı aktarılan açıklamada, çocuklardan birinin kuruluşa geri döndüğü, diğer 13 çocuğun bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Haberde "devlet korumasındaki çocuklar” ifadesinin söz konusu çocukların statüsünü doğru yansıtmadığı belirtilen açıklamada, çocukların güvenliği ve üstün yararının öncelikli olduğu ve sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde Bakanlık tarafından yakından takip edildiği aktarıldı.