Ekipler 18 ay boyunca iz sürdü! 2.6 milyar liralık yasa dışı bahis ağı çökertildi

Kırıkkale merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesabında yapılan incelemelerde 2 milyar 600 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Milyonlarca liralık altın, döviz ve değerli eşyaya el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi operasyonunun düğmesine bastı. Tespit edilen şüphelilere yönelik 18 ay devam eden teknik ve fiziki takip sonucu büyük düzenlendi.

Ekipler 18 ay boyunca iz sürdü! 2.6 milyar liralık yasa dışı bahis ağı çökertildi

2 MİLYAR 600 MİLYON TL'LİK HESAP HAREKETİ

Kırıkkale merkezli İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait banka hesaplarında yaklaşık 2 milyar 600 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Yapılan incelemelerde, üçüncü kişilere ait banka hesapları ve GSM hatları kullanılarak organize şekilde yasa dışı bahis oynatıldığı belirlendi. Elde edilen gelirlerin ise platformları üzerinden aklandığı tespit edildi.

Ekipler 18 ay boyunca iz sürdü! 2.6 milyar liralık yasa dışı bahis ağı çökertildi

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda 166 dijital materyal, 147 banka ve kredi kartı, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 407 fişek ele geçirildi. Operasyonda ayrıca yaklaşık 16 milyon lira değerinde altın ziynet eşyası, 310 bin lira tutarında döviz, 3 buçuk milyon lira değerinde 11 kol saati, 2 kilogram külçe gümüş ile 37 adet yüksek maddi değere sahip tespihe el konuldu. Aramalarda ayrıca 6 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekipler 18 ay boyunca iz sürdü! 2.6 milyar liralık yasa dışı bahis ağı çökertildi
