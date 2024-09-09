Elazığ’da evde yılan paniği!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 Eylül 2024 20:43 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 20:45
Elazığ’da bir eve giren yılan itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. Yılan, ev sakinlerini korkuturken, çıkartılan yılan doğaya salındı.
Elazığ'da eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı. Şahinkaya Mahallesi'nde bir eve yılan girdi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Ev sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan yılan, doğaya bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı