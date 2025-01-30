En kibar sürücüler listesi açıklandı! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

30 Ocak 2025 11:43 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 12:13

Dünya genelindeki turistlerin deneyimlerinin değerlendirildiği bir listede; en kibar sürücülere sahip ülkeler sıralandı. Listede Türkiye'nin sıralaması oldukça şaşırttı. İşte dünyanın en kibar sürücülere sahip ülkeleri...

Türkiye'de her gün ayrı bir şehirde trafik tartışması nedeniyle kavga ve cinayet haberleri gelirken şaşırtan bir liste yayımlandı. Dünya çapında seyahat eden turistlerin deneyimlerine dayanarak yapılan bir araştırma, en nazik sürücülere sahip ülkeleri belirledi.

DiscoverCars.com’un 4.930 turist sürücünün katılımıyla gerçekleştirdiği çalışmada, katılımcılardan sürücülerin nezaketini 1 ile 10 arasında puanlamaları istendi. Sıralamaya yalnızca en az 50 değerlendirme alan ülkeler dahil edildi.

ZİRVEDE GÜNEY KIBRIS VAR

Araştırma sonuçlarına göre; en kibar sürücüler Güney Kıbrıs’ta bulunuyor. 8.83 puanla zirveye yerleşen Kıbrıs’ı, 8.77 puanla Yeni Zelanda ve 8.73 puanla Türkiye takip etti. Almanya, Kanarya Adaları, İspanya, Polonya ve Mauritius ise listeye giren diğer dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı.

YENİ ZELANDA İKİNCİ SIRADA

Yeni Zelanda ise 8.77 puanla ikinci sırada yer aldı. Turist sürücüler, ülkedeki trafikte nezaketin ve düzenin ön planda olduğunu belirtti. Yeni Zelanda’da da trafik soldan akarken, otoyollarda geçiş yapılmadığı sürece sol şeritte kalma kuralı uygulanmaktadır.

TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI ŞAŞIRTTI

Türkiye, 8.73 puanla en nazik sürücülere sahip ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı. Turistler, Türkiye'deki sürücüleri kibar bulsa da, bazı yerel alışkanlıkların farklılık gösterebileceği vurgulandı. Örneğin, sollama yapmadan önce korna çalmak ülkede yaygın bir uygulama olup, trafik sağdan akmaktadır.