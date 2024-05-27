Erzincan İliç'te bir toprak kayması daha! 

27 May 2024 18:14 - Güncelleme : 27 May 2024 19:17

13 Şubat tarihinde Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonrası bir afet daha meydana geldi.

Bölgeden gelen haberlere göre, arama kurtarma ekipleri çalışmalarını yürütüyor.

"AYNI BÖLGEDE OLDU, CAN KAYBI YOK"

Sabırlı Deresi bölgesinde torak altında kalan 5 işçinin arama kurtarma çalışmaları devam ederken meydana geldiği öğrenilen toprak kaymasında İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz'ün aktardığı bilgiye göre afet aynı bölgede oldu ve can kaybı yok.

Erzincan Valisi, yaptığı açıklamada AFAD kontrolünde hafriyat kaydırması yapıldığını söyledi.

13 Şubat 2024'te Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler altın madeninde yaşanan facianın bulunduğu altın madeninde yeni bir toprak kayması yaşandı.

FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ

Toprak kaymasının ardından bölgede madencilik faaliyetlerini yürüten SSR Madencilik yaptığı açıklamada, "Toprak kayması, 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması ile aynı sahada yaşanmıştır. Bu olay sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmamıştır." ifadelerine yer verdi.