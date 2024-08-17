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Erzincan'da katliam gibi trafik kazası! Çarpışma sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Editör: Faruk Arvas / Kaynak: AA
17 Ağustos 2024 13:24 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 14:00

Erzincan’da katliam gibi bir kaza yaşandı. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2’si ağır toplam 4 kişi ise yaralandı.

Erzincan’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır toplam 4 kişi yaralandı. 2 otomobilin de hurdaya döndüğü kazada çevre sakinleri kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Erzincan'da katliam gibi trafik kazası! Çarpışma sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - 1. Resim

Yaralı 4 kişi ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Erzincan'da katliam gibi trafik kazası! Çarpışma sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - 2. Resim

Erzincan'da katliam gibi trafik kazası! Çarpışma sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - 3. Resim

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: AA
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