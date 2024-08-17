Erzincan'da katliam gibi trafik kazası! Çarpışma sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

17 Ağustos 2024 13:24 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 14:00

Kayseri’de bir aile yok oldu: Görüntüler kazanın olayın boyutunu gözler önüne serdi!

Kayseri’de bir aile yok oldu: Görüntüler kazanın olayın boyutunu gözler önüne serdi!

Erzincan’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır toplam 4 kişi yaralandı. 2 otomobilin de hurdaya döndüğü kazada çevre sakinleri kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralı 4 kişi ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.





Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.