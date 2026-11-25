Erzurum'da henüz 1 yaşındayken geçirdiği menenjit nedeniyle engelli kalan ve çevresinde "Mamo" olarak tanınan Erdal Karagöz'ün Beşiktaş sevgisi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ulaştı.

Kentte yaklaşık 20 yıldır kuaförlük yapan Ramazan Polat, 10 yıldır ücretsiz tıraş ettiği Karagöz'ün İstanbul'da Beşiktaş maçı izleme hayalini sosyal medyaya taşıdı. Polat, çektiği videoda daha önce Erzurum Valiliği görevinde bulunan Bakan Çiftçi'ye seslenerek destek istedi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN DERBİ MÜJDESİ

Paylaşıma bizzat yorum yapan Bakan Çiftçi, Karagöz'e şu sözlerle seslendi:

"Erdal kardeşim, namı diğer Mamo; Erzurum'dan Dadaşlar diyarından seslendin, gönlümüze dokundun. Sen atkını hazırla kardeşim, Beşiktaş-Galatasaray derbisine seni biz götüreceğiz inşallah. Senin sevincin bizim de sevincimiz. Rabbim yüzünü hep güldürsün. Gözlerinden öpüyor, senin vesilenle bütün Erzurumlu hemşehrilerime gönülden muhabbetlerimi gönderiyorum"

ORKUN KÖKÇÜ'DEN FORMA İSTEDİ

Ailesi ve kuaförü Ramazan Polat ile birlikte derbiyi tribünden izleyecek olmanın mutluluğunu yaşayan Karagöz, en sevdiği futbolcunun Orkun Kökçü olduğunu söyledi.

Karagöz, "Çok mutluyum. Beşiktaş'ı çok seviyorum. Ama en çok da Orkun Kökçü'yü seviyorum. Ondan bir kara kartal forması istiyorum. Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Pazartesi oynanacak maçı da Beşiktaş 2-1 yenecek, tribünlerde bağıracağım" diye konuştu.

"MAMO'NUN HAYALİNE KAVUŞMASI HEPİMİZİ SEVİNDİRDİ"

Videoyu paylaşma kararını Karagöz ile birlikte aldıklarını belirten Ramazan Polat ise Bakan Çiftçi'ye teşekkür ederek, "Bu mutluluk ve sevgi tarif edilemez. Kendisine teşekkür ediyorum. Mamo'nun hayaline kavuşması hepimizi sevindirdi" ifadelerini kullandı.