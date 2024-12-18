Esad rejiminin dünya ile bağlantısını Türkiye kesti! ASELSAN'dan tarihi başarı

18 Aralık 2024 10:30 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:59

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinde büyük rol oynayan unsurların başında; Türk mühendisler tarafından geliştirilen Elektronik Harp Sistemleri geliyor. ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik taarruz unsurlarının, Esad rejimine bağlı generallerin, sahadaki askerleriyle olan iletişimini kopardı. Fransız istihbaratından kendi basınına sızdırılan bilgilere göre; ASELSAN MILKAR 4A2 ve ASELSAN ILGAR’ın bölgedeki performansı Esad rejimini çaresiz bıraktı.

Suriye​'de yeni dönemin kapıları açılmışken bölgede yaşanılan taktik savaşları da gün yüzüne çıkıyor. SMO ve HTŞ olarak bilinen Suriye muhalif grupları, 53 yıllık Esad​ rejimini 10 günde devirdi.

Fransa İstihbaratına yakınlığıyla bilinen 'INTELLIGENCE ONLINE' gazetesinde yapılan bir habere göre;

'Ankara, dinleme ve sinyal bozma teknolojisiyle Beşar Esad​ rejiminin askeri telekomünikasyonlarının etkisiz hale getirilmesine önemli katkı sağladı.' İfadeleri kullanıldı.

"ESAD REJİMİNİN DÜNYA İLE BAĞLANTISINI TÜRKİYE​ KESTİ!"

10 gün süren harekatların sonunda devrilen Beşar Esad Rusya'ya kaçmak zorunda kaldı. İran ve Rusya'nın askeri desteğini alamayan Esad rejimi, Suriye Milli Ordusuna yalnızca 10 gün dayanabildi.

SMO birliklerinin sahada kullandığı elektronik taarruz unsurlarının ASELSAN yapımı olan MILKAR 4A2 ve ILGAR olduğu iddia edildi.

Fransız istihbaratı destekli yayın organları da; Esad rejiminin devrilmesinde, sinyal bozma ve dinleme teknolojisinin büyük rol oynadığını ifade etti.

ASELSAN tarafından geliştirilen Elektronik Harp Sistemleri; Esad rejimine bağlı generallerin, sahadaki askerlerle olan haberleşmeyi engellemekle birlikte, haberleşmesinin geciktirilmesi veya yanlış bilgi iletimine sebep olunarak, dost birliklere taktik sahada avantaj sağladı.

"BU İŞİN ARKASINDA TÜRKİYE VAR!"

Fransız istihbarat kaynaklarının iddiasına benzer bir iddia da ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'tan gelmişti.

Esad yönetiminin devrilmesinden sonra bölgeyle ilgili açıklamalar gerçekleştiren Trump, çok dikkat çeken açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Esad rejimini deviren gücün kim olduğunu hiç kimse bilmiyor. Ama ben size söyleyeyim; Bu işin arkasında Türkiye var! Erdoğan çok akıllı bir adam. Binlerce yıldır orayı istiyorlardı ve aldılar.

Oraya giren insanlar da Türkiye tarafından yönetiliyor."

ESAD DEVRİLDİ MİT BAŞKANI ŞAM'A GİTTİ!

10 gün süren harekatların ardından Esad rejimi devrildi. Rejimin devrilmesiyle beraber, hükümet SMO ve HTŞ'ye geçti. Suriye'ye ilk resmi temas ise Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın tarafından gerçekleştirildi.

HTŞ lideri Golani ile görüşen Kalın, daha sonra Şam'da bulunan dünyanın en eski ve en büyük camilerinden olan Emevi Camisine giderek namaz kıldı.

ELEKTRONİK HARP SİSTEMİ NEDİR?

Elektromanyetik spektrum harp sahasına ait pek çok taktik ve stratejik bilgiyi barındırır. Günümüzün harp konseptinde, elektronik harp sistemleri, en son teknolojiye sahip almaç, işlemci ve anten birimleri ve kullanım özellikleri ile kusursuz çözümler sunmaktadır.

ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik harp teknolojileri, iki hedef arasındaki iletişimi kesme, yanlış gönderme, geciktirme gibi eylemleri yapabiliyor.