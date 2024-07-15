Esenyurt'ta korku dolu anlar: 3 köpeğini bir adamın üzerine saldırttı

15 Temmuz 2024 11:52 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 12:05

Esenyurt ilçesi Güzelyurt Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir şahıs, tartıştığı bir adamın üzerine köpeklerini saldı. 3 köpek tarafından kovalanan adamın imdadına çevredeki vatandaşlar koştu.

OLAY ANI KAMERADA

Vatandaşlar, adamı köpeklerden kurtardı. Olay sonucunda bir kişi hafif yaralanırken o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, adama saldıran köpekleri kovalamaya çalışan çevre sakinlerinin o anları yer aldı.