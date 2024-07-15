Esenyurt'ta korku dolu anlar: 3 köpeğini bir adamın üzerine saldırttı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Temmuz 2024 11:52 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 12:05
İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, tartışma yaşadığı kişinin üzerine 3 köpeğini saldırttı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulan adam hafif yaralandı. Korku dolu anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Esenyurt ilçesi Güzelyurt Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir şahıs, tartıştığı bir adamın üzerine köpeklerini saldı. 3 köpek tarafından kovalanan adamın imdadına çevredeki vatandaşlar koştu.
OLAY ANI KAMERADA
Vatandaşlar, adamı köpeklerden kurtardı. Olay sonucunda bir kişi hafif yaralanırken o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, adama saldıran köpekleri kovalamaya çalışan çevre sakinlerinin o anları yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı