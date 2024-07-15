Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Esenyurt'ta korku dolu anlar: 3 köpeğini bir adamın üzerine saldırttı

Esenyurt'ta korku dolu anlar: 3 köpeğini bir adamın üzerine saldırttı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Temmuz 2024 11:52 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 12:05

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, tartışma yaşadığı kişinin üzerine 3 köpeğini saldırttı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulan adam hafif yaralandı. Korku dolu anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt ilçesi Güzelyurt Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir şahıs, tartıştığı bir adamın üzerine köpeklerini saldı. 3 köpek tarafından kovalanan adamın imdadına çevredeki vatandaşlar koştu. 

OLAY ANI KAMERADA 

Vatandaşlar, adamı köpeklerden kurtardı. Olay sonucunda bir kişi hafif yaralanırken o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, adama saldıran köpekleri kovalamaya çalışan çevre sakinlerinin o anları yer aldı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...