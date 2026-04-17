Eski vali Tuncay Sonel’in gözaltına alınması Tunceli’yi ayağa kaldırdı: 'Katil' sloganları atıldı

Açığa alınan ve ardından Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel'in haberini alan yüzlerce vatandaş, Tunceli Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Vali Sonel'in Tunceli'ye getirileceği beklentisiyle alanda bekleyen kalabalık, soruşturmadaki ihmal iddiaları ve delil karartma suçlamalarına tepki göstererek uzun süre "katil" sloganları attı.
TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programına katılan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, şehirdeki tansiyonun yüksek olduğunu belirterek kardeşinin bulunması için verdikleri mücadelenin yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti. Abla Doku şunları söyledi:
“Biz gençleri uyarmasaydık, durdurmasaydık bu gece çok büyük olaylar olacaktı, çok büyük bir tablo ortaya çıkabilirdi. Herkesi uyardık. O vali zaten tutuklanacak ve müebbet hapis cezası alacak, buna dair hiç kuşkum yok.”
Tuncay Sonel’in Elazığ emniyetindeki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Erzurum’a sevk edilmesi bekleniyor.