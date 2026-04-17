Eski vali Tuncay Sonel’in gözaltına alınması Tunceli’yi ayağa kaldırdı: 'Katil' sloganları atıldı

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski vali Tuncay Sonel’e yönelik Tunceli'de protesto gösterileri düzenlendi. Emniyet önünde toplanan kalabalık "katil" sloganları atarken, abla Aygül Doku, "Gençleri biz durdurduk, yoksa bu gece çok büyük olaylar çıkacaktı" dedi.

Açığa alınan ve ardından Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel'in haberini alan yüzlerce vatandaş, Tunceli Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Vali Sonel'in Tunceli'ye getirileceği beklentisiyle alanda bekleyen kalabalık, soruşturmadaki ihmal iddiaları ve delil karartma suçlamalarına tepki göstererek uzun süre "katil" sloganları attı.

Eski vali Tuncay Sonel’in gözaltına alınması Tunceli’yi ayağa kaldırdı: 'Katil' sloganları atıldı

Eski vali Tuncay Sonel’in gözaltına alınması Tunceli’yi ayağa kaldırdı: 'Katil' sloganları atıldı

AYGÜL DOKU: "O VALİ MÜEBBET YİYECEK"

"Biz gençleri uyarmasaydık, durdurmasaydık bu gece çok büyük olaylar olacaktı, çok büyük bir tablo ortaya çıkabilirdi. Herkesi uyardık. O vali zaten tutuklanacak ve müebbet hapis cezası alacak, buna dair hiç kuşkum yok."

“Biz gençleri uyarmasaydık, durdurmasaydık bu gece çok büyük olaylar olacaktı, çok büyük bir tablo ortaya çıkabilirdi. Herkesi uyardık. O vali zaten tutuklanacak ve müebbet hapis cezası alacak, buna dair hiç kuşkum yok.”

Eski vali Tuncay Sonel’in gözaltına alınması Tunceli’yi ayağa kaldırdı: 'Katil' sloganları atıldı

SORUŞTURMA ERZURUM'A TAŞINIYOR

Tuncay Sonel’in Elazığ emniyetindeki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Erzurum’a sevk edilmesi bekleniyor.

