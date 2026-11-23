ABD’de tutuklu bulunan Eylem Tok’un avukatları tarafından yapılan, müvekkilleri hakkındaki yakalama kararının kaldırılması ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılması yönündeki başvuru mahkeme tarafından reddedildi.

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen ve Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği trafik kazasının ardından oğlu Timur C.’yi önce Mısır’a, ardından ABD’ye götüren Eylem Tok’un avukatları, Gaziosmanpaşa 33. Asliye Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sunmuştu.

Tok’un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını ve hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını isteyen avukatların talepleri mahkemece kabul edilmedi.

"DEVLETİME GÜVENİYORUM"

Kararın ardından açıklama yapan Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, mahkemenin kararından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Devletime güveniyorum, bir gün dahi ceza verse razıyım dedim, karar sonucunda sevindik. Davamın arkasındayım, mücadeleye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"DAVAMIN ARKASINDAYIM, MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM"

Kararın ardından konuşan Aci, "İstekleri mahkeme tarafından kabul edilmedi. Bugüne kadar ne söylemişsem aynı şeyleri tekrar ediyorum. Burada gelin, adalete teslim olun dedim, onlar dildiklerini yapıyorlar. Hala sözümün arkasındayım; devletime, milletime güveniyorum. Devletim bir gün dahi ceza verse ben razıyım dedim. İlahi adalet bir şekil tecelli ediyor, tecelli etmesine devam ediyor. Karar sonucunda bizler sevindik. Sonuç mahkeme bizim lehimize bir karar vereceğine ben inanıyorum. Davamın arkasındayım, mücadeleye devam edeceğim" dedi.