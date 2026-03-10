Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Eylem Tok ile Bülent Cihantimur hakkında flaş gelişme! Hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu

İstanbul'da 2024 yılında 17 yaşında olan Timur Cihantimur'un karıştığı kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin davada flaş bir gelişme yaşandı. Oğulları Cihantimur’u yurt dışına kaçırdıkları iddia edilen anne Eylem Tok ile baba Bülent Cihantimur’un hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 16:14

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te 17 yaşında olan , seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış; kaza sonucunda 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

HABERİN ÖZETİ

Eylem Tok ile Bülent Cihantimur hakkında flaş gelişme! Hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu

Bilgi Okunma süresi 52 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un neden olduğu kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın ardından, anne Eylem Tok'un oğlunu yurt dışına kaçırdığı iddialarıyla ilgili davada yargılanacak isimler ve tarihler belli oldu.
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Timur Cihantimur idaresindeki araç, yol kenarında park halindeki 3 ATV'ye çarpmış ve kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.
Kazanın ardından anne Eylem Tok'un, baba Bülent Cihantimur'un da aralarında bulunduğu kişilerle birlikte oğlunu kaza yerinden kaçırdığı ve yurt dışına çıkardığı iddia edilmektedir.
Eylem Tok ve Bülent Cihantimur'un da aralarında bulunduğu 5 sanık, 13 Temmuz'da İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Hazırlanan iddianamede, Bülent Cihantimur, Eylem Tok, Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu'nun 'suçluyu kayırma' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmektedir.
Şüpheli Berna Öcalgiray için ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istenmektedir.
Timur Cihantimur hakkında ise olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle ayrı olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtilmektedir.
Bilgi Okunma süresi 52 saniyeye düşürüldü.

OĞLUNUN YURT DIŞINA KAÇIRDI

Kazanın ardından anne ’un, iddiaya göre aralarında baba Bülent Cihantimur’un da bulunduğu kişilerle birlikte oğlunu iş birliği içinde kaza yerinden kaçırarak yurt dışına çıkardı.

Eylem Tok ile Bülent Cihantimur hakkında flaş gelişme! Hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu

13 TEMMUZ'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olaya ilişkin aralarında Eylem Tok ile Bülent Cihantimur’un da bulunduğu 5 sanığın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Sanıkların yargılanmasına 13 Temmuz’da İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Eylem Tok ile Bülent Cihantimur hakkında flaş gelişme! Hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu

10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Bülent Cihantimur, Eylem Tok, Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu'nun 'suçluyu kayırma' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Berna Öcalgiray'ın ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Öte yandan, Timur Cihantimur hakkında olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle ayrı yürütülen soruşturma sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme: İspanya’ya gönderilen telefondan haber var
Celal Karatüre, daha fazla sessiz kalamadı! Kabede Hacılar Hu Der Allah ilahisiyle ünlenen Celal Karatüre'den yüklü ücret iddialarına cevap geldi
Kız çocuğunu taciz eden şüpheli tutuklandı: Aynı gün kendi kızı doğdu
ETİKETLER
#eylem tok
#timur cihantimur
#oğuz murat aci
#Suçluyu Kayırma
#Eyüpsultan Trafik Kazası
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.