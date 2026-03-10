Eylem Tok ile Bülent Cihantimur hakkında flaş gelişme! Hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te 17 yaşında olan Timur Cihantimur, seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış; kaza sonucunda 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

OĞLUNUN YURT DIŞINA KAÇIRDI

Kazanın ardından anne Eylem Tok’un, iddiaya göre aralarında baba Bülent Cihantimur’un da bulunduğu kişilerle birlikte oğlunu iş birliği içinde kaza yerinden kaçırarak yurt dışına çıkardı.

13 TEMMUZ'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olaya ilişkin aralarında Eylem Tok ile Bülent Cihantimur’un da bulunduğu 5 sanığın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Sanıkların yargılanmasına 13 Temmuz’da İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Bülent Cihantimur, Eylem Tok, Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu'nun 'suçluyu kayırma' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Berna Öcalgiray'ın ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Öte yandan, Timur Cihantimur hakkında olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle ayrı yürütülen soruşturma sürüyor.