Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Eylem Tok'un 'helalleştik' sözlerine baba Özer Aci ateş püskürdü: "Oğlumu maddi ve manevi satacak kadar alçalmadım''

İstanbul Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, Eylem Tok'un "aileyle helalleştik" mektubuna ateş püskürdü. Cihantimur ailesinin insani bir davranış olarak kendisiyle irtibata geçmediklerini söyleyen baba Aci, "Ben oğlumun maddi ve maneviyatını satacak kadar alçalmadım. Hiçbir zaman da alçalmam" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Eylem Tok'un 'helalleştik' sözlerine baba Özer Aci ateş püskürdü:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 15:07

İstanbul ’da 1 Mart 2024 gecesi yaşanan kazada, ’un kullandığı araç ’ye çarpmıştı. Kaza sonucunda Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken, Cihantimur ile annesi birlikte ABD’ye kaçmıştı. Hakkında çıkarılan anne ve oğlu, 2024 yılında Boston’da yakalanarak gözaltına alınmıştı.

HABERİN ÖZETİ

Eylem Tok'un 'helalleştik' sözlerine baba Özer Aci ateş püskürdü: "Oğlumu maddi ve manevi satacak kadar alçalmadım''

Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te meydana gelen ve Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya karışan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un ABD'ye kaçmasının ardından, annenin sosyal medyada paylaştığı mektuba Aci ailesinin babası Özer Aci'den sert tepki geldi.
Eylem Tok, ABD'deki cezaevinden gönderdiği mektupta, Oğuz Murat Aci'nin ailesine başsağlığı dileyerek yasal varislerle sulh anlaşması yaptıklarını ve helalleştiklerini belirtmişti.
Baba Özer Aci, Eylem Tok'un 'helalleştik' iddialarını reddederek, kendisiyle veya kan bağı varisleriyle bir anlaşma yapılmadığını ve davalarının arkasında olduklarını söyledi.
Özer Aci, Eylem Tok'un olay yerine gitmediği ve telefon almadığı yönündeki ifadelerine karşılık, telefonun kendi arabasından çıktığını ve kaçma eylemini sorguladığını belirtti.
Eylem Tok'un mektubunda kendi çocuğundan bahsetmesine tepki gösteren Özer Aci, kendi çocuğunun yetim kaldığını ve kendi evladının maddi ve maneviyatını satacak kadar alçalmadığını ifade etti.
Baba Özer Aci, Eylem Tok'un mahkemesinin 13 Temmuz'da olduğunu ve orada hesap vereceğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.

ABD’de tutuklu bulunan Eylem Tok, cezaevinden bir mektup kaleme aldı ve bu mektup avukatı aracılığıyla sosyal medyada paylaşıldı. Tok’un mektubunda yer alan “Bu olayda en büyük acının, hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ailesine ait olduğunu biliyorum. Bir anne olarak onların yaşadığı acının tarif edilemez olduğunu tüm kalbimle hissediyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Bu kaybın telafisi yok, farkındayım. Ancak yasal varislerle bir sulh anlaşması yaparak helalleştiğimizi de belirtmek isterim” ifadeleri Aci ailesini öfkelendirdi.

Eylem Tok'un 'helalleştik' sözlerine baba Özer Aci ateş püskürdü: "Oğlumu maddi ve manevi satacak kadar alçalmadım''

"İNSANİ BİR DAVRANIŞ OLARAK BENİMLE BİR İRTİBATA GEÇMEDİLER"

Eylem Tok'un mektubunda öne sürdüğü ‘aileyle helalleştik' iddialarına cevap veren baba Özer Aci, "Eylem Tok'lar yaklaşık iki yıldır Amerika'da hapisteler. Yasal varisler dediği bir buçuk yaşındaki çocuk ve bir buçuk yıllık evli eşi. Biz kan bağı varisleriyiz. Benimle bir anlaşma veya insani bir davranış olarak benimle bir irtibat geçmediler, bu saatten sonra geçemezler de. Bu anlaşmayı, bir yıl önce yaptılar. Bir yıl önce Mayıs ayında, yine böyle bir Mayıs ayıydı; bir para ödendiği söylenmişti. Sonradan para rakamları ortaya çıktı. Benim öyle bir anlaşmam yok, ben davamın arkasındayım, ben davama bakıyorum. İki yıl sonra mı aklı başına gelmiş? Hep benim çocuğum, benim çocuğum, halen benim çocuğum; üniversiteye gidiyormuş, çok iyi çocukmuş. Ya bizim çocuğumuz kötü mü? Benim bir buçuk yaşında yetim kalan evladım kötü çocuk mu? Kendi çocuğu iyi de bizim çocuklarımız kötü çocuk mu? 'Ben olay yerine gitmedim' diyor utanmadan. Çocuğunu olay yerinden aldın gittin, 'telefonu almadım' diyor, peki telefon kimin arabasında çıktı Eylem Tok? Bunu niye izah etmiyorsun?'' şeklinde konuştu.

Eylem Tok'un 'helalleştik' sözlerine baba Özer Aci ateş püskürdü: "Oğlumu maddi ve manevi satacak kadar alçalmadım''

"BEN OĞLUMUN MADDİ VE MANEVİYATINI SATACAK KADAR ALÇALMADIM''

Baba Özer Aci konuşmasının devamında, ‘'Bunu da izah etsin. Aradan neredeyse iki yıl geçmiş yeni mi aklı başına geliyor? Yazıklar olsun. Bu olaylar bugün mü hatırına geldi? Vicdani rahatsızlık duymalar vicdanlarını rahatlatacakmış, yumuşatacakmış. Ben bugün yine mezardan geldim. Oğlumun mezarında gözyaşı döktüm. Onun çocuğu yaşıyor şükretsin. Ben konuşmalarımda 'kendi çocuğunu diri diri toprağa gömdüler. Gelsin şu adalete teslim olsunlar' dedim. Gelmediler. Çekecekler, Allah beter eylesin. Çekecekler, çekmek zorundalar. Kusura bakmasınlar. Ben onlardan şunu beklerdim; bir insani, bir merhametli davranış. İki sayfa mektup yazıyor, kendi evladından bahsediyor. Bana ne senin evladın, benim evladım ölmüş. Benim bir buçuk yaşında evladım yetim kalmış. İnsafsızlar, merhametsizler, vicdansızlar. Varisleriyle anlaşmışlar, neyle anlaşılır? Ben oğlumun maddi ve maneviyatını satacak kadar alçalmadım. Hiçbir zaman da alçalmam. Eğer bir para, bir şey alınırsa da bunu açık açık hiç çekinmeden söylerim. Allah'ıma şükürler olsun ona da bir ihtiyacım yok'' dedi.

Eylem Tok'un 'helalleştik' sözlerine baba Özer Aci ateş püskürdü: "Oğlumu maddi ve manevi satacak kadar alçalmadım''

"HER ŞEY ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Eylem Tok'un mektubundan yer alan "olay yerine gitmedim, telefon almadım" sözleriyle ilgili olarak da konuşan Baba Özer Aci, "Doğru söylüyor, gerçekler açık olarak raporlarda yer almaktadır; kendi telefonu, getirdi şoförü polise teslim etti. Kendi aracından çıktı ‘Ben almadım' dediği telefon. O zaman onun telefonu o arabada ne geziyor? Peki orada yaralıları kime teslim etmiş? Oğlu ölü var, ölü SOS kayıtlarında var. Peki neden o zaman ‘Anne burada bir yaralı var, ağır yaralı ölüyor, babamı çağırın yarasına bir parmak basın' niye dememiş? Neden kaçıyor, neden? İnsani davranış olarak hareket etseydi benim çocuğum şu an yaşıyordu. Eylem Tok olayın olduğu noktada takılı kalmış. Benim çocuğum 81 dakika sonra hastaneye gidiyor. İstanbul'da 9 dakika 112'nin hizmeti. Kusura bakmasın, iyi marifet etmiş olay yerine gitmemiş. Ben gittiğinden eminim. Her şey cep telefonu kayıtlarında çıkacaktır. Onun mahkemesi de 13 Temmuz'da var, orada hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir süredir cezaevindeydi! Türkücü İzzet Yıldızhan hakkında karar verildi
Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe'nin uyuşturucu test sonucu belli oldu!
Şarkıcı Hatice lüks eviyle gündem oldu! Sosyal medyada büyük ilgi gördü
ETİKETLER
#eyüpsultan
#eylem tok
#timur cihantimur
#oğuz murat aci
#kırmızı bülten
#Özer Aci
#Eyüpsultan Kazası
#İstanbul Kazası
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.