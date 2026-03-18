TGRT Haber’in Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "yalan haber" suçlamalarına Medya Kritik'in canlı yayınından cevap verdi. Atik, 30 yıllık meslek hayatında doğruluğundan emin olmadığı hiçbir bilgiyi paylaşmadığının altını çizdi.

Fatih Atik'ten çarpıcı açıklama: "Özgür Özel, Bülent Arınç'a 'Tayyip bey üzerimizdeki baskıyı kaldırsın, saygı gösteririz' dedi

"BÜLENT ARINÇ BENİ YALANLAMADI"

Özgür Özel'in "haber yalanlandı" ifadelerini eleştiren Atik, Bülent Arınç ile yaptığı görüşmenin perde arkasını şu sözlerle anlattı:

"Sayın Arınç'ın beni yalanladığı falan yok. Görüşmede yanımızda bulunan danışmanı da şahittir 3 kişiydik görüşmede. Kendisiyle görüştüğümde 'Bülent Bey sizi yalanlamadı Fatih Bey' dedi. Sayın Bülent Arınç'ın ağzından çıkmayan kullanmadığı hiçbir kelimeyi ben, hiçbir cümleyi yazmadım."

"BASKIYI KALDIRSIN, SAYGI GÖSTERELİM"

Fatih Atik, daha önce aktarmadığını belirttiği ancak Özel'in hedef göstermesi üzerine açıklama kararı aldığı o kritik bilgiyi de paylaştı. Atik; Özgür Özel'in Bülent Arınç ile yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık beslemediğini, kavgasız bir siyaset ve gerginlikten uzak bir Türkiye istediğini açıkça söylediğini aktardı. Özel'in konuşmasında özellikle "Tayyip Bey üzerimizdeki baskıyı kaldırsın, biz yine eski saygımızı gösteririz, saygıda kusur etmeyiz" şeklinde ifadeler kullandığını belirtti.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DİYENLER HEDEF GÖSTERİYOR"

Özgür Özel’in kendisini şahsen tanımasına rağmen bir televizyon kanalında açıkça isim vererek hedef göstermesinin basın özgürlüğüyle bağdaşmadığını belirten Atik, "Basın özgürlüğünden sürekli bahsederken, anayasal haklardan sürekli bahsederken ve bunun savunucusunu olduklarını iddia eden bir partinin genel başkanının bir gazeteciyi hedef göstermesi doğru bir tavır değil. Olayın sonuna kadar doğru olduğunu kendisi de biliyor" dedi.