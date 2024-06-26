Fenomen Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz soluğu savcılıkta aldı! Sosyal medyadaki yorum çılgına çevirdi
Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve Tayyar Öz, gelen bir yorumla çılgına döndü. Fenomenler soruşturmasında isimleri geçen ve mal varlıklarına el konulan fenomen çift, "Siz de çocuklarınız da domuza benziyor" yorumu sonrası soluğu savcılıkta aldı.
Sosyal medya fenomeni Özlem ve Tayyar Öz çifti her yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor.
"Suç örgütü kurma", "Kara para aklama" gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan çiftin mal varlıklarına el konulmuştu.
'ÇOCUKLARINIZ DOMUZA BENZİYOR'
Haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma yürütülen Öz çifti, sosyal medyadaki yorumları hazmedemedi.
Hayatlarının her anını takipçileriyle paylaşan çift, bir takipçilerinden gelen "Siz de çocuklarınız da domuza benziyor" yorumuyla adeta deliye döndü.
SAVCILIĞA BAŞVURDULAR
Sabah'ın haberine göre; Tayyar ve Özlem Öz çifti, kendilerine ve çocuklarına hakaret edildiği gerekçesiyle savcılığa başvurdu.
TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
Fenomen çiftin şikayeti sonucu başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa o sözün hakaret sayılabileceğini vurguladı.
Bu nedenle soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.