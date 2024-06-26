Fenomen Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz soluğu savcılıkta aldı! Sosyal medyadaki yorum çılgına çevirdi

26 Haziran 2024 15:17 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 15:35

Dilan Polat ve Engin Polat için verilen tahliye kararının gerekçesi ortaya çıktı

Dilan Polat ve Engin Polat için verilen tahliye kararının gerekçesi ortaya çıktı

Son durum| Dilan Polat tekrar cezaevinde! Sadece bir davadan tahliye oldu

Son durum| Dilan Polat tekrar cezaevinde! Sadece bir davadan tahliye oldu

Sosyal medya fenomeni Özlem ve Tayyar Öz çifti her yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor.

"Suç örgütü kurma", "Kara para aklama" gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan çiftin mal varlıklarına el konulmuştu.

'ÇOCUKLARINIZ DOMUZA BENZİYOR'

Haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma yürütülen Öz çifti, sosyal medyadaki yorumları hazmedemedi.

Hayatlarının her anını takipçileriyle paylaşan çift, bir takipçilerinden gelen "Siz de çocuklarınız da domuza benziyor" yorumuyla adeta deliye döndü.

SAVCILIĞA BAŞVURDULAR

Sabah'ın haberine göre; Tayyar ve Özlem Öz çifti, kendilerine ve çocuklarına hakaret edildiği gerekçesiyle savcılığa başvurdu.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Fenomen çiftin şikayeti sonucu başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa o sözün hakaret sayılabileceğini vurguladı.

Bu nedenle soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.