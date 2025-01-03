Ferdi Tayfur'un vefatı Adana'yı yasa boğdu! İlçe boydan boya posterlerle donatıldı

03 Ocak 2025 13:06 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:32

Hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un memleketi Adana'da kaydedilen görüntüler gündem oldu. Vatandaşlar Tayfur'un posterlerini ilçenin her yerine astı, sokaklarda şarkılarını dinletti.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti. Sanat ve siyaset dünyasını yasa boğan ölümün ardından Tayfur'un memleketi Adana​'da hemşehrilerinin vefası sosyal medyada gündem oldu. Adanalı sanatçının doğduğu Kozan​'da Mehmet Akif Armağan isimli bir vatandaş ilçenin her tarafına Tayfur'un fotoğraflarını astırdı.

"ÜZÜNTÜMÜZ ÇOK BÜYÜK"

Bununla da yetinmeyen Armağan kamyonetinden sinevizyon eşliğinde Tayfur'un kliplerini sinevizyon şeklinde gösterip, şarklarını tüm Kozanlılara dinletti. Armağan, “Dün aldığımız acı bir haberle Adanalı olarak derin bir üzüntüye kapıldık. Adanalı hemşehrimiz Ferdi Tayfur​'u kaybetmek bizi derinden yaraladı. Biz de bugün kendimizce ahde vefa için fotoğraflarını astık. Çocukluğumuz onun şarkılarıyla geçti. Çok büyük bir değeri kaybettik. Onun ölümüyle bir devir kapandı. Üzüntümüz çok büyük. Aracımızla kliplerini gösteriyoruz. Bir nebze olsun acımızı dindirip, Ferdi Tayfur'u da halkımıza son bir kez göstermek istedik. Ne kadar büyük bir usta olduğunu görsünler istedik. Vatandaşlar da bu durum karşısında duygulu anlar yaşadı. O bir şarkıcı değil Ferdi Babaydı” dedi.

"GÖRÜNTÜLER BENİ DUYGULANDIRDI"

Sokakta Ferdi Tayfur'un şarkısını duyan, fotoğraflarını gören Selma Karabudak ise, “Çok üzgünüm, hemşehrimizi kaybettik. Sokaklarda şarkılarının çalınması da duygulandırdı beni” diye konuştu.

Ali Beldaş isimli vatandaş ise, “Acımız çok büyük devletimizin, milletimizin başı sağ olsun” dedi.