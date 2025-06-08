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 | Selahattin Demirel

Ferdi Zeyrek için WhatsApp grubu! Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devreye girdi

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yönettiği, alanında deneyimli hocaların yer aldığı bir WhatsApp grubu kuruldu. Gelişmeyi duyuran CHP lideri Özgür Özel, hastaneye çok nadir kullanılan cihazların getirildiğini belirterek son durumu aktardı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 19:46
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 20:24

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran gecesi elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve tedavisine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakımında devam edilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'le ilgili yeni gelişmeyi CHP Genel Başkanı Özgür Özel duyurdu.

ABB BAŞKANI YAVAŞ DA GELDİ

Bugün sabah saatlerinde hastaneye gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da hem aileyle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti hem de süreç hakkında bilgi aldı. Hastane önünde gerçekleşen basın açıklamasında konuşan Başkan Yavaş, bayram yapamadıklarını belirterek "Geldik bugün durum hakkında da bilgi aldık. Sürekli bir şekilde zaten kontrol ediliyor. Biz kendisine şifa diliyoruz ve bol bol dua ediyoruz. Onun için buradayız. Kendisinin yanındayız" dedi.

Ferdi Zeyrek için WhatsApp grubu! Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devreye girdi

"EN OLUMSUZ ANILARLA HATIRLAYACAĞIMIZ BİR BAYRAM"

Türkiye'nin pek çok ilinden belediye başkanının Başkan Zeyrek ve ailesine destek olmak için ya hastaneye geldiğini ya da telefonla arayıp iyi temennilerini ilettiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu gerçekten herhalde hepimizin ömrümüz boyunca en olumsuz anılarla hatırlayacağımız bayram oldu. Kalbimizin bir tarafı cezaevindeki arkadaşlarımızdan dolayı hapis, diğer tarafı da Ferdi Başkan'ın mücadelesini hissediyor ve kalbimizin bir yanı da kasıldı kaldı öyle" ifadelerini kullandı.

Özel, destekleri için Türkiye'deki tüm siyasi partilerden, siyasi görüşlerden, Manisa'daki tüm siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür etti.

Başkan Zeyrek için önemli isimlerin yer aldığı bir WhatsApp grubu kurulduğu bilgisini paylaşan Özel, "Bilkent Üniversitesi'nin çok değerli hocalarının içinde bulunduğu, önceki Sağlık Bakanı'mız Fahrettin Koca'nın koordine ettiği, mevcut Sağlık Bakanı'mızın bilgi verdiği şekliyle bir WhatsApp grubu üzerinden Türkiye'de yoğun bakım noktasında ve bu tip olaylarda en deneyimli hocalarımız, büyük bir dayanışma içinde bir WhatsApp grubu üzerinden tüm süreci yakından takip edip görüşlerini, önerilerini bildiriyorlar.

"ÇOK NADİR KULLANILAN CİHAZLAR GELDİ"

Hastanemiz zaten çok uzun yıllardır olan, çok deneyimli kadroların olduğu, bizim inandığımız, güvendiğimiz bir hastane. Teknik ekipman olarak da İzmir'den önemli takviyeler alındı. Çok nadir kullanılan cihazlar kullanılıyor. Onlar geldi. Elden gelen her şey yapılıyor. Bizim de elimizden iyi duygularla olumlu düşünerek dua etmek gerekiyor. Durum bundan ibaret" dedi.

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ETİKETLER
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#Manisa
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#Ferdi Zeyrek
#Mansur Yayvaz
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