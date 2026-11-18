İletişim Başkanı Duran, FETÖ'nün sosyal medya üzerinden yürüttüğü dezenformasyon faaliyetlerine karşı sürdürülen mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Duran yaptığı açıklamada 1072 sosyal medya hesabının FETÖ ile bağlantılı olduğunun tespit edildiğini ve bu hesaplara erişimin engellendiğini bildirdi.

1072 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar sonucunda, kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal güveni zedelemeye yönelik dezenformasyon faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 1072 sosyal medya hesabına erişimin engellendiğini bildiren Duran, şunları kaydetti;

FETÖ’nün dijital mecralar üzerinden yürüttüğü dezenformasyon ve algı operasyonlarına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal güveni zedelemeye yönelik dezenformasyon faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen FETÖ iltisaklı 1072 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiştir. Söz konusu hesapların kullanıcıları hakkında da inceleme başlatılmıştır.

"HUKUK ÇERÇEVESİNDE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Son üç ayda ulaşılan bu rakam, terör örgütlerinin dijital mecraları propaganda, manipülasyon ve psikolojik harekât aracı olarak kullanma girişimlerine karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut göstergelerinden biridir. Dijital alanı bir dezenformasyon ve istismar sahasına dönüştürmek isteyen hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyecektir. Hakikati çarpıtarak milletimizin iradesini hedef alan, toplumsal huzuru zedelemeye çalışan ve millî güvenliğimizi tehdit eden her türlü faaliyete karşı ilgili kurumlarımızla eş güdüm içerisinde, hukuk çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Hakikat mücadelesinden taviz vermeden, milletimizin doğru bilgiye erişimini korumaya devam edeceğiz.