FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon! 3 gözaltı kararı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon! 3 gözaltı kararı
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca /PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem (Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı vs.) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; ilgili bakanlıklar bünyesinde oluşturulan birimler ile kolluk birimlerinin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı yazışma programını kullandıkları tespit edilen 1’i aktif, 2’si ihraç olmak üzere toplam 3 şüphelinin Ankara merkezli 3 ilde, 4 Mart 2026 tarihinden itibaren yapılacak eş zamanlı kapsamında gözaltına alınmaları kararı verildi.

HABERİN ÖZETİ

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon! 3 gözaltı kararı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, ByLock kullandığı tespit edilen 1'i aktif 3 şüphelinin 4 Mart 2026'dan itibaren Ankara merkezli 3 ilde gözaltına alınmasına karar verdi.
FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma yürütülüyor.
ByLock kullandığı belirlenen 1'i aktif, 2'si ihraç olmak üzere 3 şüpheli bulunuyor.
Operasyonlar Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenecek.
Gözaltına alma işlemleri 4 Mart 2026 tarihinden itibaren başlayacak.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

