FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon! 3 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem (Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı vs.) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; ilgili bakanlıklar bünyesinde oluşturulan birimler ile kolluk birimlerinin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 1’i aktif, 2’si ihraç olmak üzere toplam 3 şüphelinin Ankara merkezli 3 ilde, 4 Mart 2026 tarihinden itibaren yapılacak eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmaları kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.