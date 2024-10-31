Fetullah Gülen öldü, damatlar kontrolü aldı! Güç adım adım damatlara nasıl geçti? Parayı yıllarca böyle saklamışlar

31 Ekim 2024 14:17 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 14:18

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünden sonra örgütte işler iyice karıştı. Örgüt içinde yapılan stratejik evliliklerle güç kazanan damatların etkisi gündemde...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgüt içindeki bağları güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen evliliklerle ön plana çıkıyor. Güvenlik kaynaklarına göre; hayatta olduğu dönemde Fetullah Gülen, örgüt yapısını koruyabilmek için yeğenlerini yapıdaki yöneticilerle evlendirerek, kendi konumunu sağlamlaştırmayı ve damatlarının nüfuzundan yararlanarak örgüt içindeki gücünü artırmayı hedefledi.

DÖRT DAMAT KİLİT KONUMDA

Örgütte Cevdet Türkyolu, Adem Kalaç, Ahmet Kurucan ve Muhammed Yeşilyurt isimli dört damat öne çıkarken, İcra Heyeti üyesi olarak Ekrem Dumanlı da önemli bir güç olarak yer alıyor. Dumanlı’nın terör örgütünün ölen elebaşı Gülen’e yakın iş insanlarından İzzet Akyar’ın eski damadı olduğu biliniyor.

İCRA HEYETİ'NE GİRDİ

Kayınpederi Akyar’ın desteğiyle Dumanlı, İcra Heyeti’ne girme imkanı buldu. İzzet Akyar’ın kızıyla boşandıktan sonra, Dumanlı kendisinden 17 yaş küçük Esra Dumanlı ile evlendi. Esra Dumanlı’nın, örgütün "Uzun Cevdet" lakabıyla bilinen karanlık figürü Cevdet Türkyolu’nun akrabası olduğu biliniyor.

HER YERİ KONTROLÜ ALTINA ALDILAR

Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen’in kızı Mebrüke Türkyolu ile evli olan Cevdet Türkyolu, 2023’te FETÖ’nün İcra Heyeti’ne getirildi ve Gülen’in en yakınındaki isim olarak ön plana çıktı. Cevdet Türkyolu, damatlık gücünden yararlanarak, Herkul.org internet sitesinin eski koordinatörü ve Gülen’in eski özel kalemi Osman Şimşek’in Pensilvanya’dan uzaklaştırılmasını sağladı; böylece sitenin yönetimi ve Gülen’in özel kalemliğine kendi damadı Muhammed Yeşilyurt’u getirdi.

DAMATLARIN MEVKİLERİ YÜKSEK

Fetullah Gülen'in yetiştirdiği sözde mollalardan biri olan damat Adem Kalaç ise Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep Kalaç ile evli. 1980'li yıllarda örgütün mahrem faaliyetlerinin kuruluşunda da görev alan Adem Kalaç, ABD'den yayın yapan EbruTV'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2023'te şekillenen örgütün İcra Heyeti'ne getirilen Kalaç, Cevdet Türkyolu ile bacanak olması nedeniyle örgüt içinde etkili ve güçlü. Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in kızıyla evlenen Ahmet Kurucan ise İcra Heyeti'ndeki isimlere karşı muhalif olan Ebuseleme Gülen'in de eniştesi durumunda.

Osman Şimşek'ten önce örgüt elebaşı Gülen'in özel kalemliğini yapan Kurucan'ın sözde mollalardan biri olduğu biliniyor. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun Kurucan, ABD'de bir süre ticaretle uğraştı ancak başarılı olamadı. Kurucan, örgütte sözde fıkıh otoritelerinden biri olarak kabul ediliyor.

STRATEJİK EVLİLİKLER KURUYORLAR

Cevdet Türkyolu'nun kızı Büşra ile evli olan Muhammed Yeşilyurt, Fetullah Gülen'in yetiştirdiği sözde mollalardan biri. Osman Şimşek'ten sonra "Herkul.org" internet sitesinin koordinatörlüğünü ve ölen elebaşı Gülen'in özel kalemliğini yapan Yeşilyurt, Gülen'in ikamet ettiği son evde kişisel bakımını da üstlenen kişiydi.Cevdet Türkyolu'nun bir diğer kızı Hafsa ile evlenen Ömer Çelik'in babası Ali Çelik ise Bank Asya'nın ortaklarından ve örgütün para kasalarından biri. Ali Çelik'in maddi gücü ve Cevdet Türkyolu'nun örgüt içindeki etkinliği, bu evliliği önemli kılıyor.