Fırça sapıyla tartıştığı arkadaşının kafatasını kırdı

Bursa'da arkadaşlar arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Başına fırça sapıyla vurulan kişinin kafatası kırıldı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın ilçesinde alkol masasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde 1. Uğur Sokak'taki bir evde saat 20.00 sıralarında yaşanan olayda; 5 arkadaş evde alkol almaya başladı. Gruptaki 4 kişi, huzuru bozduğu iddiasıyla Barış K.'yı (43) evden kovdu.

KOVULDUĞU EVİN CAMINI KIRDI

Bu duruma sinirlenen Barış K. Yerden aldığı taşla evin camını kırdı. Olaya öfkelenen Necmettin B. (50) Evdeki ahşap saplı fırçayı alıp Barış K.'yı kovalamaya başladı.

Fırça sapıyla tartıştığı arkadaşının kafatasını kırdı

FIRÇA SAPINI ARKADAŞININ BAŞINDA PARÇALADI

Yaklaşık 300 metre süre kovalamaca sırasında Necmettin B. Elindeki fırçayı Barış K.'nın başına defalarca vurarak yaraladı. Vurma sonucu fırça sapı parçalara ayrılırken Barış K. başından yaralandı.

Fırça sapıyla tartıştığı arkadaşının kafatasını kırdı

KAFATASI KIRILDI

Şüpheli tekrar arkadaşlarının bulunduğu eve giderken, yaralı Barış K. İse olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında kırıklar oluşan adam, ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Fırça sapıyla tartıştığı arkadaşının kafatasını kırdı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olayın şüphelisi Necmettin B. ile 3 şahsı yakalayıp gözaltına aldı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Fırça sapıyla tartıştığı arkadaşının kafatasını kırdı
