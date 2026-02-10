Fırça sapıyla tartıştığı arkadaşının kafatasını kırdı

Kategoriler
Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkol masasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde 1. Uğur Sokak'taki bir evde saat 20.00 sıralarında yaşanan olayda; 5 arkadaş evde alkol almaya başladı. Gruptaki 4 kişi, huzuru bozduğu iddiasıyla Barış K.'yı (43) evden kovdu.
Bu duruma sinirlenen Barış K. Yerden aldığı taşla evin camını kırdı. Olaya öfkelenen Necmettin B. (50) Evdeki ahşap saplı fırçayı alıp Barış K.'yı kovalamaya başladı.
Yaklaşık 300 metre süre kovalamaca sırasında Necmettin B. Elindeki fırçayı Barış K.'nın başına defalarca vurarak yaraladı. Vurma sonucu fırça sapı parçalara ayrılırken Barış K. başından yaralandı.
Şüpheli tekrar arkadaşlarının bulunduğu eve giderken, yaralı Barış K. İse olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında kırıklar oluşan adam, ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri olayın şüphelisi Necmettin B. ile 3 şahsı yakalayıp gözaltına aldı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.