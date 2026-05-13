Beyoğlu'ndaki bir alışveriş merkezinin önünde Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira'yı darbeden Y.Y'nin (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaraylı Torreira'yı darbeden saldırgan tutuklandı Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı Beyoğlu'ndaki bir alışveriş merkezinin önünde darbeden Y.Y. isimli şahıs tutuklandı. Zanlı Y.Y. sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Olay, Camiikebir Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin kafesi önünde gerçekleşti. Polis, yumruk atan Y.Y.'yi takside yakaladı. Torreira'nın sol kaşı ve gözü arasında kızarıklık tespit edildi. Şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi. Olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S.'nin de ayırmak maksadıyla Y.Y.'ye yumruk attığı belirtildi.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Camiikebir Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki kafenin önünde bir kişi, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbetmişti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, Torreira'ya yumruk atan Y.Y'yi, olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına almıştı.

Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edilmişti. Yapılan araştırmada şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu, Lucas Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenilmişti.

Polis ekipleri, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S'nin (39) de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attığını belirlemişti. Öte yandan, şüpheli Y.Y. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilmişti.