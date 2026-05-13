Galatasaraylı Lucas Torreira'ya yumruklu saldırının görüntüleri ortaya çıktı!

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Beyoğlu'nda yumruklu saldırıya uğradı. Saldırgan Y.Y. saldırının ardından gözaltına alınırken, saldırının görüntüleri de ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 13:12

'ın Uruguaylı futbolcusu , dün akşam saatlerinde 'da bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradı. Saldırıda kaşında sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık tespit edilen ünlü futbolcu saldırgandan şikayetçi oldu. Saldırının ardından şüpheli Y.Y. gözaltına alınırken, saldırı anı da ortaya çıktı.

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Beyoğlu Kasımpaşa'da bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradı ve saldırıdan şikayetçi oldu.
Saldırıda Torreira'nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık tespit edildi.
Saldırı sonrası şüpheli Y.Y. gözaltına alındı.
Saldırı anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde etraftakilerin saldırgana tepki gösterdiği, Torreira'nın ise olayın şokuyla donup kaldığı görülüyor.
Torreira'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve ciddi bir yaralanma bulunmadığı öğrenildi.
LUCAS TORREİRA DONDU KALDI

Saldırının ardından alışveriş merkezinde yaşanan kargaşanın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde etraftakilerin saldırgana tepki gösterdiği, yıldız futbolcunun ise olayın şokuyla adeta donup kaldığı görülüyor.

TORREIRA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Torreira'nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık tespit edildi. Futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu, ciddi bir yaralanma bulunmadığı öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Polis ekipleri, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S'nin de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attığını belirlemişti. Öte yandan, şüpheli Y.Y. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilmişti.

