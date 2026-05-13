Galatasaraylı Lucas Torreira'ya yumruklu saldırının görüntüleri ortaya çıktı!

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa'da bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradı. Saldırıda kaşında sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık tespit edilen ünlü futbolcu saldırgandan şikayetçi oldu. Saldırının ardından şüpheli Y.Y. gözaltına alınırken, saldırı anı da ortaya çıktı.
Saldırının ardından alışveriş merkezinde yaşanan kargaşanın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde etraftakilerin saldırgana tepki gösterdiği, yıldız futbolcunun ise olayın şokuyla adeta donup kaldığı görülüyor.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Torreira'nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık tespit edildi. Futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu, ciddi bir yaralanma bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S'nin de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attığını belirlemişti. Öte yandan, şüpheli Y.Y. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilmişti.