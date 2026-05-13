Lucas Torreira'ya yumruklu saldırıdan saniyeler öncesi! Çekilen fotoğrafta dikkat çeken detay

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir AVM'de Yusuf Yıldırım isimli şahıs, kafenin önünde Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya yumruk attı.
Galatasaraylı futbolcunun saldırı sonrası sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık oldu. ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan taksiye binip kaçarken polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yumruk atan şahıs ifadesinde sosyal medyada iletişimde olduğu kadınla Torreira'nın da ilgilenmesiyle eylemi gerçekleştirdiğini belirtti. Uruguaylı futbolcunun şüpheliden geçtiğimiz aylarda şikayetçi olduğu ve 45 gün uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.
Yusuf Yıldırım'ın Torreira'yı tehdit ettiği mesajları tespit edildi. Saldırganın sosyal medya hesabından
"Torreira ailesi de oğullarını öldürme hakkım olduğunu biliyor, Torreira'nın kendisi de biliyor mesajını paylaştığı belirlendi.
Öte yandan Torreira'nın bir hayranıyla fotoğraf çektirdiği sırada saldırganın arka merdivende beklediği, foto çekiminden sonra yaklaşıp ünlü futbolcuya yumruk attığı öğrenildi.