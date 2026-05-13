İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir AVM'de Yusuf Yıldırım isimli şahıs, kafenin önünde Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya yumruk attı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Lucas Torreira'ya yumruklu saldırıdan saniyeler öncesi! Çekilen fotoğrafta dikkat çeken detay İstanbul Beyoğlu'nda bir AVM'de Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Yusuf Yıldırım isimli şahıs tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Torreira'nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık oluştu. Saldırgan Yusuf Yıldırım, olay sonrası taksiye binip kaçarken polis ekiplerince gözaltına alındı. Yıldırım, ifadesinde sosyal medyada iletişimde olduğu kadınla Torreira'nın ilgilenmesiyle eylemi gerçekleştirdiğini belirtti. Torreira'nın şüpheliden daha önce şikayetçi olduğu ve 45 gün uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Yusuf Yıldırım'ın sosyal medya hesabından Torreira'yı tehdit eden mesajlar paylaştığı tespit edildi. Saldırganın, Torreira bir hayranıyla fotoğraf çektirdikten sonra yaklaşıp yumruk attığı öğrenildi.

Galatasaraylı futbolcunun saldırı sonrası sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık oldu. ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan taksiye binip kaçarken polis ekiplerince gözaltına alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Yumruk atan şahıs ifadesinde sosyal medyada iletişimde olduğu kadınla Torreira'nın da ilgilenmesiyle eylemi gerçekleştirdiğini belirtti. Uruguaylı futbolcunun şüpheliden geçtiğimiz aylarda şikayetçi olduğu ve 45 gün uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Yusuf Yıldırım'ın Torreira'yı tehdit ettiği mesajları tespit edildi. Saldırganın sosyal medya hesabından

"Torreira ailesi de oğullarını öldürme hakkım olduğunu biliyor, Torreira'nın kendisi de biliyor mesajını paylaştığı belirlendi.

SALDIRIDAN SANİYELER ÖNCESİ

Öte yandan Torreira'nın bir hayranıyla fotoğraf çektirdiği sırada saldırganın arka merdivende beklediği, foto çekiminden sonra yaklaşıp ünlü futbolcuya yumruk attığı öğrenildi.