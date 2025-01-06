Gazze'de ateşkes için yeni adım! Hamas listeyi imzaladı

06 Ocak 2025 00:26 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 00:28

Gazze'de ateşkes ve rehine değişimiyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Hamas yetkililerinden bir isim, İsrail'in sunduğu 34 kişilik rehine listesine onay verildiğini ifade etti.

Gazze’de bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla yürütülen ateşkes​ müzakereleri, İsrail’in ihlalleri nedeniyle şimdiye kadar sonuçsuz kaldı. Yahya Sinvar’ın ölümünün ardından yeniden gündeme gelen ateşkes ve esir değişimi görüşmeleriyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

34 KİŞİLİK REHİNE LİSTESİ ONAYLANDI!

İsmi açıklanmayan Hamas yetkilisinin açıklamalarına dayandırılan haberlere göre, İsrail’in teslim edilmesini istediği 34 kişilik rehine listesi Hamas tarafından kabul edildi.

Gazze​ Şeridi’nde ateşkes sağlanması için İsrail ve Hamas arasında devam eden müzakerelerde, adı belirtilmeyen Hamas yetkilisi, herhangi bir anlaşmanın İsrail askerlerinin bölgeden tamamen çekilmesi ve kalıcı bir ateşkese bağlı olduğunu vurguladı. Ancak İsrail tarafının bu konuda somut bir adım atmadığı ifade edildi.

İSRAİL'DEN İDDİALARA CEVAP GELDİ

İsrail Başbakanlığı, Hamas'ın ateşkes anlaşması kapsamında ilk aşamada serbest bırakacağı 34 rehinenin listesini onayladığı yönündeki haberi yalanlayarak, "Şu an itibarıyla Hamas rehinelerin bir listesini vermedi" yönünde açıklama geldi.