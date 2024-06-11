Genç futbolcunun acı ölümü
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Haziran 2024 14:41 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 14:46
Denizli’nin Sarayköy ilçesine meydana gelen trafik kazasında, motosikletiyle kanala uçan amatör futbolcu hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları kahroldu.
Kahreden olay Denizli’nin Sarayköy ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi.
Amatör futbolcu Kemal Karataş (32) motosikletiyle kanala uçtu. Olayda başından darbe alan sürücü ağır yarandı.
ACI HABER GELDİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Karataş yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı. Karataş’ın Buharkent Belediyespor’un oyuncusu olduğu öğrenildi.
Genç futbolcunu ölümü futbol camiasında üzüntüye neden oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı