Genç futbolcunun acı ölümü

11 Haziran 2024 14:41 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 14:46

Hem ağaçları katletti, hem de kafa tuttu: İstersen Valiyi çağır lan

Hem ağaçları katletti, hem de kafa tuttu: İstersen Valiyi çağır lan

Kahreden olay Denizli’nin Sarayköy ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Amatör futbolcu Kemal Karataş (32) motosikletiyle kanala uçtu. Olayda başından darbe alan sürücü ağır yarandı.

ACI HABER GELDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Karataş yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı. Karataş’ın Buharkent Belediyespor’un oyuncusu olduğu öğrenildi.

Genç futbolcunu ölümü futbol camiasında üzüntüye neden oldu.