Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Gündem
Editor
 | Baran Aksoy

Gülistan Doku dosyasının karanlık yüzü! Kirli yapı deşifre edildi: Cinayetten uyuşturucu alemine kadar her şey

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun dosyası yıllar sonra yeniden açıldı. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 10 kişi tutuklandı. Türkiye'nin gündemine oturan Gülistan Doku dosyasının karanlık yüzü de ortaya çıkarıldı ve kirli yapı deşifre edildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 09:49

Tunceli'den bundan tam 6 yıl önce 5 Ocak 2020 tarihinde Türkiye’nin gündemine oturan bir “kayıp” olayı yaşandı. Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, öğretmeninin evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve arkadaşları yıllar süren bir mücadele verdi, ancak sorularına cevap bulamadı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun dosyasının yeniden açılmasıyla, olayın intihar değil cinayet olduğu ve dönemin valisi ile oğlunun da içinde bulunduğu bir yapılanmanın olaya karıştığı ortaya çıktı.
Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de öğretmeninin evinden ayrıldıktan sonra kayboldu.
İlk soruşturmada olayın intihar olduğu varsayıldı ve uzun süren aramalara rağmen bir sonuç alınamadı.
Ailenin ısrarı üzerine dosya yeniden açıldı ve bilirkişi raporları ile gizli tanık ifadeleri olayın seyrini değiştirdi.
Olayın arkasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in bulunduğu ve delil karartma girişimlerinin olduğu anlaşıldı.
Soruşturma kapsamında, aralarında eski Vali Tuncay Sonel'in oğlunun da bulunduğu 10 kişi tutuklandı.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
İLK "İNTİHAR" DENDİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; ilk yıllarda soruşturma, Gülistan Doku’nun Dinar Köprüsü’nden atlayarak intihar ettiği varsayımı üzerine kuruldu. Uzunçayır Barajı aylarca tarandı, aramalar yapıldı, fakat hiçbir sonuca ulaşılamadı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Oysa ailesi olayın intihar değil, cinayet ve delil karartma ihtimali olduğunu belirterek olayın üzerinde ısrarla durdu. Yıllar sonra bir savcının dosyayı yeniden ele almasıyla yeni bir süreç başladı. Hazırlanan yeni bilirkişi raporları ve “Şubat” kod adlı gizli tanık, olayın seyrini değiştirdi. Gülistan Doku’nun bir cinayete kurban gitmiş olabileceği ortaya kondu.

KARANLIĞIN ARKASINDAN VALİ VE OĞLU ÇIKTI

Karanlık olayın arka planında dönemin Tunceli Valisi Tuncay ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in olduğu anlaşıldı. Cinayetten uyuşturucu dünyasına uzanan, delilleri karartan ve adaleti engelleyen bir yapılanmanın varlığı ortaya çıtkı.

10 TUTUKLAMA

Yürütülen soruşturmada; Tunceli’de üzeri örtülmeye çalışılan bir cinayet dosyası yeniden açıldı ve aralarında eski Vali Tuncay Sonel’in oğlunun da bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

VALİ ÖRTBAS İÇİN HER ŞEYİ YAPMIŞ

Öte yandan 6 yıl sonra çözülen Gülistan Doku cinayetiyle ilgili TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Olaydan sonra 1 numaralı şüpheli olan Doku'nun sevgilisi Zeynal Abakarov'un, önce ailesi tarafından yurt dışına gönderildiği daha sonra tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimiyle geri çağrıldığı ortaya çıktı. HABERİN DETAYI İÇİN TIKLAYIN

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.