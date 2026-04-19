Tunceli'den bundan tam 6 yıl önce 5 Ocak 2020 tarihinde Türkiye’nin gündemine oturan bir “kayıp” olayı yaşandı. Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, öğretmeninin evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve arkadaşları yıllar süren bir mücadele verdi, ancak sorularına cevap bulamadı.

HABERİN ÖZETİ Gülistan Doku dosyasının karanlık yüzü! Kirli yapı deşifre edildi: Cinayetten uyuşturucu alemine kadar her şey Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun dosyasının yeniden açılmasıyla, olayın intihar değil cinayet olduğu ve dönemin valisi ile oğlunun da içinde bulunduğu bir yapılanmanın olaya karıştığı ortaya çıktı. Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de öğretmeninin evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. İlk soruşturmada olayın intihar olduğu varsayıldı ve uzun süren aramalara rağmen bir sonuç alınamadı. Ailenin ısrarı üzerine dosya yeniden açıldı ve bilirkişi raporları ile gizli tanık ifadeleri olayın seyrini değiştirdi. Olayın arkasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in bulunduğu ve delil karartma girişimlerinin olduğu anlaşıldı. Soruşturma kapsamında, aralarında eski Vali Tuncay Sonel'in oğlunun da bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

İLK "İNTİHAR" DENDİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; ilk yıllarda soruşturma, Gülistan Doku’nun Dinar Köprüsü’nden atlayarak intihar ettiği varsayımı üzerine kuruldu. Uzunçayır Barajı aylarca tarandı, aramalar yapıldı, fakat hiçbir sonuca ulaşılamadı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Oysa ailesi olayın intihar değil, cinayet ve delil karartma ihtimali olduğunu belirterek olayın üzerinde ısrarla durdu. Yıllar sonra bir savcının dosyayı yeniden ele almasıyla yeni bir süreç başladı. Hazırlanan yeni bilirkişi raporları ve “Şubat” kod adlı gizli tanık, olayın seyrini değiştirdi. Gülistan Doku’nun bir cinayete kurban gitmiş olabileceği ortaya kondu.

KARANLIĞIN ARKASINDAN VALİ VE OĞLU ÇIKTI

Karanlık olayın arka planında dönemin Tunceli Valisi Tuncay ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in olduğu anlaşıldı. Cinayetten uyuşturucu dünyasına uzanan, delilleri karartan ve adaleti engelleyen bir yapılanmanın varlığı ortaya çıtkı.

10 TUTUKLAMA

Yürütülen soruşturmada; Tunceli’de üzeri örtülmeye çalışılan bir cinayet dosyası yeniden açıldı ve aralarında eski Vali Tuncay Sonel’in oğlunun da bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

VALİ ÖRTBAS İÇİN HER ŞEYİ YAPMIŞ

Öte yandan 6 yıl sonra çözülen Gülistan Doku cinayetiyle ilgili TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Olaydan sonra 1 numaralı şüpheli olan Doku'nun sevgilisi Zeynal Abakarov'un, önce ailesi tarafından yurt dışına gönderildiği daha sonra tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimiyle geri çağrıldığı ortaya çıktı.