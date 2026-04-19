Gülistan Doku dosyasının karanlık yüzü! Kirli yapı deşifre edildi: Cinayetten uyuşturucu alemine kadar her şey

Tunceli'den bundan tam 6 yıl önce 5 Ocak 2020 tarihinde Türkiye’nin gündemine oturan bir “kayıp” olayı yaşandı. Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, öğretmeninin evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve arkadaşları yıllar süren bir mücadele verdi, ancak sorularına cevap bulamadı.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; ilk yıllarda soruşturma, Gülistan Doku’nun Dinar Köprüsü’nden atlayarak intihar ettiği varsayımı üzerine kuruldu. Uzunçayır Barajı aylarca tarandı, aramalar yapıldı, fakat hiçbir sonuca ulaşılamadı.
Oysa ailesi olayın intihar değil, cinayet ve delil karartma ihtimali olduğunu belirterek olayın üzerinde ısrarla durdu. Yıllar sonra bir savcının dosyayı yeniden ele almasıyla yeni bir süreç başladı. Hazırlanan yeni bilirkişi raporları ve “Şubat” kod adlı gizli tanık, olayın seyrini değiştirdi. Gülistan Doku’nun bir cinayete kurban gitmiş olabileceği ortaya kondu.
Karanlık olayın arka planında dönemin Tunceli Valisi Tuncay ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in olduğu anlaşıldı. Cinayetten uyuşturucu dünyasına uzanan, delilleri karartan ve adaleti engelleyen bir yapılanmanın varlığı ortaya çıtkı.
Yürütülen soruşturmada; Tunceli’de üzeri örtülmeye çalışılan bir cinayet dosyası yeniden açıldı ve aralarında eski Vali Tuncay Sonel’in oğlunun da bulunduğu 10 kişi tutuklandı.
Öte yandan 6 yıl sonra çözülen Gülistan Doku cinayetiyle ilgili TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Olaydan sonra 1 numaralı şüpheli olan Doku'nun sevgilisi Zeynal Abakarov'un, önce ailesi tarafından yurt dışına gönderildiği daha sonra tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimiyle geri çağrıldığı ortaya çıktı.