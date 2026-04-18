Tunceli'de 2020'de kaybolan ve 6 yıl boyunca herhangi bir haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken cinayette tüm izler dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'i gösteriyor.

HABERİN ÖZETİ Fatih Atik: Eski vali Tuncay Sonel Gülistan Doku'nun akıbetini gizlemek için Zeynel Abakarov'u ve ailesini 3 ay Antalya'da tutmuş 2020'de Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun cinayetinde tüm izlerin dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'i işaret ettiği ve sevgilisi Zeynel Abakarov'un babasının ifadeleriyle olaydaki şüpheli gelişmelerin ortaya çıktığı belirtildi. Gülistan Doku'nun kaybolduğu sırada baş şüpheli olan sevgilisi Zeynel Abakarov'un, olaydan sonra ailesi tarafından yurt dışına gönderildiği ancak dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimiyle tekrar Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Abakarov'un üvey babası Engin Yücel'in Tunceli'de polis olarak görev yaptığı ve olay gecesi çamura saplanan araçlarını çıkartmak için olay yerine gittiği belirtildi. Gülistan Doku ortadan kaybolduktan sonra Abakarov ve ailesinin Vali Tuncay Sönel'in talimatıyla Alanya'da lüks bir otelde 3 ay boyunca saklandığı ve bu süreçte Antalya Emniyet Müdürü'nün onları yerleştirdiği öne sürüldü. Vali Tuncay Sonel'in, Abakarov'un Türkiye'ye geri getirilmesi için polis memurları aracılığıyla 4.000 TL para gönderdiği belirtildi.

Olayla ilgili her gün yeni bir bilgi ortaya çıkarken TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı'nda da önemli açıklamalar yapıldı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Gülistan Doku'nun kaybolduğu sırada baş şüpheli olan sevgilisi Zeynel Abakarov'la ilgili sarsıcı bilgiyi paylaştı.

Atik, olaydan sonra Abakarov'un, ailesi tarafından yurt dışına gönderildiğini ancak dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel''in girişimiyle tekrar Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

"GÜLİSTAN'LA ABAKAROV POLİSLİK OLMUŞLAR"

O dönemde Abakarov'un üvey babası Engin Yücel'in de Tunceli'de polis olarak görev yaptığını belirten Atik, kentte yaşanan olayı da şu ifadelerle anlattı:

"Şimdi Gülistan Doku 4 Ocak akşamı bu sevgilisinin evine gidiyor. Daha sonra orada, bu da akşam eve gidiyor. Gülistan orada görünce rahatsız olduğunu söylüyor. Sonra Gülistan saat 22 sularında evden çıkıyor. Bu da diyor ki ya yağmur var kızı yalnız gönderme arabayla git. Sonra 5 Ocak günü, gündüz oluyor bu pardon özür dilerim. 5 Ocak günü gidiyorlar bir bakıyorlar telefon geliyor. Zeynel ile Gülistan arasında tartışma çıkmış ve polislik olmuşlar.

Polis çağrılmış oraya. Gülistan tarafından ve polisler de bu şahıs da polis olduğu için Engin'e telefon etmişler. 'Gel burada senin oğlun olduğunu söyleyen birisi var. Aracı çamura saplanmış.' diye. Gidiyorlar oraya. Aracı, çıkartıyorlar çamurdan. Daha sonra Gülistan kayboluyor.

"BİR ENTERESANLIK VAR..."

Fakat şöyle bir enteresanlık var. Bunun aracında bir hasar olmamasına rağmen aracında, daha sonraki görüntülerde kırık çıkık vesaire detaylar var ama asıl şey şu. Gülistan ortadan kaybolduktan sonra bunlar karı koca diyorlar ki 'Zeynel tehlikeye girebilirsin yurt dışına git.' Yurt dışına gönderiyorlar. Fakat daha sonra Vali Tuncay Sönel bunlara haber gönderiyor. Diyor ki 'Siz oğlunuzu geri getirin. Türkiye'ye geri gelsin.'

"VALİ AÇIKTAN PARA GÖNDERİYOR"

4.000 TL para gönderiyor açıktan polis memurlarıyla ve bu polis memuru oğluyla irtibat kurup geri getiriyorlar Türkiye'ye. Daha sonra diyorlar ki 'Siz Antalya Alanya'ya gidiyorsunuz.' Karı koca ve Zeynel ile beraber üçünü de Antalya'da beş yıldızlı lüks bir otele yerleştiriyorlar. Bunlar üç ay Antalya'da tutuluyor.

"OTELE YERLEŞTİREN ANTALYA EMNİYET MÜDÜRÜ"

Yani Tunceli'de Gülistan'ı arama tarıma faaliyetleri devam ederken bu işin içinde dahli olan Engin Zeynel ve onun annesi Alanya'da Valinin talimatıyla bir otelde saklanıyorlar. Babanın itirafı bu. Vali talimat veriyor. Siz diyor en iyi yücel gidin Alanya'da saklanın. 5 yıldızlı otelde bunlara 3 ay bakıyorlar. Bunları oraya yerleştiren Antalya Emniyet Müdürü. Şu anda onunla ilgili bir tahkikat başladı."